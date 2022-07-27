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День ИИ во Вьетнаме пройдет в сентябре

22 сентября в Ханое запланировано проведение Вьетнамского дня искусственного интеллекта 2022 года (AI4VN), посвященного восстановлению экономики и формированию будущего.
  Иллюстративное фото. Источник: aitech.vn  

22 сентября в Ханое запланировано проведение Вьетнамского дня искусственного интеллекта 2022 года (AI4VN), посвященного восстановлению экономики и формированию будущего.

AI4VN - это ежегодная программа Министерства науки и технологий (МНТ), которая проводится с 2018 года. Ее серия мероприятий объединяет широкий круг заинтересованных сторон в сообществе искусственного интеллекта (ИИ), от политиков и технологических корпораций до исследователей и студентов университетов.

На пресс-конференции, посвященной выпуску 2022 года, состоявшейся в Ханое 27 июля, сообщалось, что вьетнамская онлайн-газета VnExpress будет координировать свои действия с программой Aus4Innovation для реализации этого мероприятия. Aus4Innovation - это программа помощи в целях развития на сумму 10 млн. австралийских долларов, реализуемая в рамках вьетнамско-австралийского инновационного партнерства.

Перед пленарным заседанием пройдут три дискуссионные сессии по ИИ-решениям в банковской и финансовой, кадровой и производственной сферах. Пленарное заседание запланировано на 23 сентября и будет посвящено развитию экосистемы ИИ для применения и улучшения качества жизни; и решения, которые помогут предприятиям совершить прорыв с помощью технологий ИИ.

Также будет организована выставка, на которой будут представлены типичные продукты ИИ, посетители смогут получить практический опыт и найти потенциальных партнеров.

Ким Вимбуш, программный директор Aus4Innovation, сказал, что потенциал Вьетнама в развитии сообщества ИИ остается огромным. Он добавил, что спонсорство AI4VN 2022 направлено на содействие и укрепление развития экосистемы ИИ в стране.

Буй Тхань Ван из VnExpress, возглавляющий организационный совет AI4VN 2022, подчеркнул, что AI Awards 2022 является самым ярким событием этого года.

Ван сказал, что награды присуждаются выдающимся продуктам и решениям ИИ в бизнесе и жизни. Он открыт для подачи заявок с июля по сентябрь.

AI Tech Matching объединит и поддержит разработку потенциальных продуктов ИИ из наград и конкурсов, проводимых в рамках AI4VN 2022, с общим объемом инвестиций в размере 60.000 австралийских долларов.

ВИА

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