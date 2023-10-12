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День вьетнамского предпринимателя: деловые круги играют ключевую роль в развитии экономики страны
На конференции внимание было уделено обсуждению ситуации с развитием предпринимательства и бизнес-ассоциаций во Вьетнаме; а также мерам по развитию бизнеса и повышению эффективности работы бизнес-ассоциаций и сотрудничества между ними.
Выступая на конференции, президент Вьетнамской ассоциации торговли и промышленности Фам Тан Конг заявил, что в начале 90-х годов прошлого века, когда вступил в силу Закон о частных предприятиях, во Вьетнаме насчитывалось только 5 тысяч частных предприятий. А теперь количество частных предприятий увеличилось до 900 тысяч; они действуют наряду с государственными предприятиями, компаниями с участием прямых иностранных инвестиций и кооперативов, что содействует развитию вьетнамской экономики, включило Вьетнам в список 40 крупнейших экономик мира по объему ВВП и в топ-20 ведущих экономик мира по объему международной торговли.
Вьетнамские товары поставляются на все континенты мира, а также в лучшей мере удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Жизнь вьетнамцев значительно улучшилась, ВВП на душу населения страны в 2022 году составил 4110 долларов США, увеличившись в 48 раз по сравнению с 1986 годом.
«Предприниматели, которые играют ключевую роль в управлении бизнесом страны, рассматриваются как основные силы для развития экономики. В настоящее время численность вьетнамских предпринимателей составляет 2-3 миллиона человек. А если посчитать всех деловых людей и бизнес-домохозяйства, то число предпринимателей Вьетнама может достичь 10 миллионов человек. Это особые человеческие ресурсы Вьетнама, которые играют важную роль в осуществлении индустриализации и модернизации, а также в развитии независимой и самостоятельной экономики и международной интеграции страны», - подчеркнул Фам Тан Конг.
На том же мероприятии заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам До Нгок Ан сообщил, что 11 октября генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подписал и официально выпустил резолюцию №41/NQ-BCT «О построении и развитии вьетнамских деловых кругов на новом этапе». Эта резолюция имеет очень важное значение для определения направлений и выдвижения мер по развитию вьетнамского бизнеса на ближайшее время.