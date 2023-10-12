Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

День вьетнамского предпринимателя: деловые круги играют ключевую роль в развитии экономики страны

Предприниматели, которые играют ключевую роль в управлении бизнесом страны, считаются основными силами в развитии экономики.
  Обзор национальной конференции вьетнамских бизнес-ассоциаций и предпринимателей в 2023 году. Фото: ВИA  
Празднуя День вьетнамского предпринимателя 13 октября и приветствуя новую резолюцию по построению и развитию деловых кругов страны, утром 11 октября в Ханое Вьетнамская ассоциация торговли и промышленности (VCCI) совместно с Вьетнамской ассоциацией малых и средних предриятий организовала всереспубликанскую конференцию бизнес-ассоциаций и деловых кругов Вьетнама 2023 года.

На конференции внимание было уделено обсуждению ситуации с развитием предпринимательства и бизнес-ассоциаций во Вьетнаме; а также мерам по развитию бизнеса и повышению эффективности работы бизнес-ассоциаций и сотрудничества между ними.

Выступая на конференции, президент Вьетнамской ассоциации торговли и промышленности Фам Тан Конг заявил, что в начале 90-х годов прошлого века, когда вступил в силу Закон о частных предприятиях, во Вьетнаме насчитывалось только 5 тысяч частных предприятий. А теперь количество частных предприятий увеличилось до 900 тысяч; они действуют наряду с государственными предприятиями, компаниями с участием прямых иностранных инвестиций и кооперативов, что содействует развитию вьетнамской экономики, включило Вьетнам в список 40 крупнейших экономик мира по объему ВВП и в топ-20 ведущих экономик мира по объему международной торговли.

Вьетнамские товары поставляются на все континенты мира, а также в лучшей мере удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Жизнь вьетнамцев значительно улучшилась, ВВП на душу населения страны в 2022 году составил 4110 долларов США, увеличившись в 48 раз по сравнению с 1986 годом.

«Предприниматели, которые играют ключевую роль в управлении бизнесом страны, рассматриваются как основные силы для развития экономики. В настоящее время численность вьетнамских предпринимателей составляет 2-3 миллиона человек. А если посчитать всех деловых людей и бизнес-домохозяйства, то число предпринимателей Вьетнама может достичь 10 миллионов человек. Это особые человеческие ресурсы Вьетнама, которые играют важную роль в осуществлении индустриализации и модернизации, а также в развитии независимой и самостоятельной экономики и международной интеграции страны», - подчеркнул Фам Тан Конг.

На том же мероприятии заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам До Нгок Ан сообщил, что 11 октября генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подписал и официально выпустил резолюцию №41/NQ-BCT «О построении и развитии вьетнамских деловых кругов на новом этапе». Эта резолюция имеет очень важное значение для определения направлений и выдвижения мер по развитию вьетнамского бизнеса на ближайшее время.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Постоянный комитет НС: Планирование электроэнергии и цены на электроэнергию являются ключевым содержанием мониторинга

Постоянный комитет НС: Планирование электроэнергии и цены на электроэнергию являются ключевым содержанием мониторинга

Утром 12 октября Постоянный комитет Национального собрания рассмотрел и прокомментировал отчет об итогах мониторинга на тему «Реализация политики и законов по развитию энергетики в период 2016-2021 годов».
ПОДРОБНЕЕ

Top