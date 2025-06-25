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День Вьетнама 2025 в Швейцарии: укрепление стратегического партнёрства и превращение обязательств в действия

День Вьетнама 2025 стал не только важной вехой в двусторонних отношениях, но и основой для формирования нового этапа сотрудничества между Швейцарией и Вьетнамом в условиях расширяющейся глобальной кооперации. 23 июня Посольство Вьетнама в Швейцарии совместно с Швейцарско-вьетнамским экономическим форумом (SVEF) организовало мероприятие «День Вьетнама 2025» в Цюрихском университете.

Событие собрало высокопоставленных представителей правительств, деловых кругов и научных учреждений с целью содействия развитию Стратегического партнёрства между Швейцарией и Вьетнамом.

После вступительной речи Чрезвычайного и Полномочного Посла Вьетнама в Швейцарии Фунга Тхе Лонга и выступлений приглашённых онлайн-спикеров, включая Посла Швейцарии во Вьетнаме Томаса Гасса и заместителя начальника Департамента иностранных инвестиций Министерства финансов Вьетнама Нгуена Ань Туана, работа форума сосредоточилась на четырёх стратегических сессий.

В первой сессии председатель SVEF доктор Филипп Рёсслер задал участникам вопрос: как превратить слова в конкретные действия, в частности – как создать надёжные экономические коридоры и эффективно реализовать инициативы в рамках Всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Швейцарией.

Отвечая на этот вопрос, заместитель директора Университета Санкт-Галлена Штефан Легге подчеркнул: «Нам необходимо разрабатывать программы действий, основанные на правовых нормах. Именно поэтому это мероприятие представляет собой возможность для вьетнамских и швейцарских компаний не только расширить партнёрскую сеть, но и лучше ознакомиться с действующим законодательством обеих стран».

Штефан Легге также отметил, что у двух стран есть общие черты, такие как сильные экспортные секторы, поэтому двустороннее соглашение о свободной торговле (FTA) может ещё больше усилить их взаимные отношения.

С этим согласилась и Натали Раст - начальник отдела двусторонних экономических отношений по Азии и Океании Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии.

По её мнению, мировая экономика сталкивается с множеством вызовов, поэтому сейчас настал момент для проявления новой политической воли: продвижение подписания соглашения о свободной торговле (FTA) является не только экономической необходимостью, но и выражением приверженности открытому и основанному на международных правилах торговому порядку.

Сегодня Вьетнам и Швейцария успешно сотрудничают в сферах чистой энергетики, фармацевтики, развития портовой инфраструктуры и образования, и, по словам Натали Раст, настал момент для «конкретных шагов» в этих направлениях.

Во второй сессии участники обсудили развитие финансового центра во Вьетнаме. Модератор, генеральный директор инвестиционного фонда Aquis Шон Нгуен, задал вопросы, касающиеся правовой базы, потребностей в инновациях в сфере финтеха и опыта Швейцарии в устойчивом финансировании и трансграничных потоках капитала.

Юрист Фунг Ань Туан, главный консультант юридической фирмы VCI Legal, отметил, что Вьетнам активно присоединяется к различным международным соглашениям и организациям, а его команда прилагает усилия для поддержки иностранных инвесторов в понимании новых законодательных норм.

Он добавил, что инвесторов всегда волнует, как работает правовая система на практике, и компания VCI Legal готова выступать мостом между швейцарскими и вьетнамскими предприятиями.

Во второй половине дня состоялась третья дискуссионная сессия, сосредоточенная на цифровых инновациях и промышленной трансформации. Участники представили, как искусственный интеллект (AI), передовые производственные технологии, а также двусторонние инициативы в области научных исследований и разработок (R&D) могут способствовать росту и совместному развитию.

Компании из Вьетнама, такие как FPT и MIT Solution, вызвали большой интерес, особенно в контексте расширения сотрудничества и возможного присутствия на швейцарском рынке.

Заключительная сессия мероприятия была посвящена теме глобальных человеческих ресурсов и расширения рынков, в ходе которой обсуждалось, как компании и организации могут развивать трансграничные компетенции в условиях конкурентной цифровой экономики.

ВИА/ИЖВ

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