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Денежные переводы из-за рубежа в город Хошимин достигли 10-летнего максимума
В то же время денежные переводы из Северной и Южной Америки составили 29,1 %, уступая лишь азиатскому региону, но их стоимость снизилась на 10,2 %.
Восстановление рынков труда, услуг и туризма в азиатских странах после пандемии, а также стабильная экономическая и политическая обстановка являются факторами, которые окажут положительное влияние на денежные переводы из этого региона в 2023 году и в будущем, сказал Нгуен Дык Лень.
По его словам, приток денежных переводов в город связан с растущей тенденцией работы за рубежом.
Кроме того, макроэкономика Вьетнама стабильна, благоприятная инвестиционная и деловая среда, политические механизмы правительства и Государственного банка по привлечению денежных переводов, а также культурные, туристические и спортивные мероприятия способствуют росту денежных переводов в последнее время.
Кроме того, развитие платежных сетей и услуг коммерческих банков и предприятий способствовало привлечению денежных переводов в страну в целом и в город в частности в 2023 году, сообщил Нгуен Дык Лень.