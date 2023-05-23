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Денежные переводы в Хошимин могут достичь 7 миллиардов долларов США в 2023 году
Сумма денежных переводов в город Хошимин постоянно увеличивается за последние 5 лет, в 2021 году достигла самого высокого уровня в более 7,1 миллиарда долларов США. Хотя в 2022 году объем денежных переводов уменьшился до 6,6 млрд долларов, но это все равно высокий уровень.
Вышеуказанные цифры были представлены Нгуен Дык Ленем на конференции экспертов финансовой отрасли по разработке схемы политики по привлечению и продвижению денежных переводов в Хошимине, организованной Комитетом по делам зарубежных вьетнамцев в Хошимине в сотрудничестве с Хошиминским филиалом Государственного банка Вьетнама 22 мая.
Соответственно, сумма денежных переводов в Хошимин в первом квартале превысила 2,1 миллиарда долларов США, увеличившись более чем на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и Лен ожидает, что денежные переводы в город могут составить около 7 млрд долларов США в 2023 году, что на 6-7% больше, чем в 2022 году.
Представитель Государственного банка Вьетнама оценил, что причиной такого роста переводов является городской открытый механизм. Например, получатели переводов (от родственников) не должны платить подоходный налог, могут получать наличные и безналичные деньги, система агентов банков и платежных организаций широко охватывает территорию, что обеспечило выплаты денежных переводов лучшим образом.
С точки зрения зарубежных вьетнамцев, г-н Буй Вьет Кхой, советник по науке и технологиям посольства Вьетнама в Австралии, сказал, что ресурсы зарубежных вьетнамцев, живущих в Австралии, огромны. Поэтому необходимо изучить политику, подходящую для экспатриантов в развитых странах, включая Австралию, для привлечения денежных переводов.
По его словам, вьетнамцы за границей не только помогают своим семьям, переводя деньги на Родину, но и рассчитывают на инвестиционные планы, например в недвижимость на своей родине.