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Денежные переводы в город Хошимин резко возросли в преддверии Tэт
Нгуен Дык Лень отметил, что Тэт традиционно является пиковым сезоном для денежных переводов.
Превышение суммы денежных переводов в 10 миллиардов долларов США к концу января является впечатляющим достижением, добавил он.
Такой рост объясняется стабильностью денежного рынка Вьетнама, макроэкономической стабильностью и гибкой политикой обменного курса. Кроме того, ключевую роль сыграла политика, способствующая привлечению и эффективному использованию денежных переводов, а также эффективные, безопасные и удобные платежные системы.
Банки инвестировали значительные средства в технологии и запустили рекламные кампании, чтобы стимулировать денежные переводы, особенно в период Тэт.
Подразделение денежных переводов Vietcombank усовершенствовало свои технологии и расширило платежную сеть. Agribank проводит акцию, в рамках которой клиенты, получающие денежные переводы, могут выиграть призы на сумму более 1,3 млрд донгов.
Переводы Western Union в его отделениях. Аналогичным образом, Sacombank до 31 марта предлагает до 1 млн донгов клиентам, получающим денежные переводы по платежным картам Sacombank Visa.