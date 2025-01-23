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НОВОСТИ

Денежные переводы в город Хошимин резко возросли в преддверии Tэт

Хошимин получил почти 493 миллиона долларов США в виде денежных переводов за первые 20 дней этого года, по словам Нгуен Дык Леня, заместителя директора отделения Государственного банка Вьетнама в Хошимине. В общей сложности денежные переводы в город с начала 2024 года по настоящее время достигли примерно 10,04 миллиарда долларов США.

Нгуен Дык Лень отметил, что Тэт традиционно является пиковым сезоном для денежных переводов.

Превышение суммы денежных переводов в 10 миллиардов долларов США к концу января является впечатляющим достижением, добавил он.

Такой рост объясняется стабильностью денежного рынка Вьетнама, макроэкономической стабильностью и гибкой политикой обменного курса. Кроме того, ключевую роль сыграла политика, способствующая привлечению и эффективному использованию денежных переводов, а также эффективные, безопасные и удобные платежные системы.

Банки инвестировали значительные средства в технологии и запустили рекламные кампании, чтобы стимулировать денежные переводы, особенно в период Тэт.

Подразделение денежных переводов Vietcombank усовершенствовало свои технологии и расширило платежную сеть. Agribank проводит акцию, в рамках которой клиенты, получающие денежные переводы, могут выиграть призы на сумму более 1,3 млрд донгов.

Переводы Western Union в его отделениях. Аналогичным образом, Sacombank до 31 марта предлагает до 1 млн донгов клиентам, получающим денежные переводы по платежным картам Sacombank Visa.

ИЖВ/ВИА

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