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Денежные переводы - важный ресурс для социально-экономического развития
Государственный банк Вьетнама (SBV) сообщил, что вьетнамцы, находящиеся за границей, отправили домой 16 миллиардов долларов США в 2023 году, что на 32,5% больше, чем в прошлом году. Из общей суммы город Хошимин получил 8,92 млрд долларов США, что на 35 % больше, чем в предыдущем году.
Эксперты объясняют этот рост ослаблением иммиграционного контроля и мер в области здравоохранения во многих странах в период после COVID-19, что привело к увеличению числа вьетнамцев, работающих за границей.
Кроме того, несмотря на серьезные проблемы, вызванные высокими темпами инфляции, вьетнамцы, проживающие зарубежом, а именно в Великобритании, США, Канаде и Европе отправляли денежные переводы домой, чтобы поддержать свои семьи.
Эксперты считают, что денежные переводы не только помогают улучшить условия жизни внутри страны, но и служат важным финансовым ресурсом для экономического развития страны. Поэтому, чтобы привлечь этот капитал, кредитные учреждения должны работать над улучшением услуг по переводу и получению денежных средств.
За последнее время многие вьетнамские коммерческие банки сотрудничали почти с 1 000 банками в 100 странах и территориях для развития международных связей и платежей. Особое внимание они уделили рынкам с большим количеством вьетнамцев, таким как США, Австралия, Канада, Япония и Республика Корея.
Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, ACB и EximBank проводят множество рекламных программ для своих услуг по переводу денежных средств в преддверии Тэт - времени, когда проживающие зарубежом вьетнамцы отправляют больше денег на родину.
Содействие инвестициям проживающих зарубежом вьетнамцев
По словам председателя Бизнес-ассоциации вьетнамцев, проживающих зарубежом Петера Хонга, около 5,5 млн вьетнамцев проживают в 130 странах и территориях по всему миру. Многие люди в возрасте от 60 лет, бизнесмены и представители интеллигенции хотят вернуться на родину, чтобы жить или вкладывать инвестиции.Между тем, председатель Вьетнамской ассоциации архивного бизнеса Динь Тхе Винь отметил, что денежные переводы стали важным ресурсом внешнего финансирования развития, без которого экономика столкнется с трудностями. Он добавил, что необходимо создать для вьетнамцев, проживающих зарубежом благоприятные условия для инвестиций на родине, например, разрешить им покупать дома в стране.
Он также предположил, что объем денежных переводов будет расти, если за границу будет отправляться больше высококачественных работников.
Подчеркивая важность денежных переводов, доктор Нгуен Чи Хиеу, эксперт по финансово-банковским вопросам, сказал, что государство должно предоставить полную и четкую информацию об инвестиционных возможностях во Вьетнаме, а также обеспечить благоприятные условия для вьетнамцев, проживающих зарубежом в области здравоохранения, безопасности и визовой процедуры.
Что касается тех, кто получает денежные переводы от своих родственников, то их следует поощрять откладывать часть денег на инвестиции во вьетнамские проекты, добавил он.