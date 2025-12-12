Дельта Меконга усиливает меры по борьбе с ННН-промыслом, чтобы добиться отмены «жёлтой карточки» ЕС

Местные власти ужесточают управление рыболовецкими судами, усиливают контроль за рейсами и совершенствуют систему прослеживаемости морепродуктов в рамках общенациональных усилий по отмене «жёлтой карточки» Европейской комиссии в отношении вьетнамской рыбной продукции и обеспечению устойчивого использования морских ресурсов.

В провинции Донгтхап после серии решительных мер у рыбаков сформировалась более высокая правовая культура и чувство ответственности. На рыбных портах и среди судов, работающих в дальнем районе, девиз «никаких нарушений рыболовных правил» всё больше воспринимается как общее обязательство.

Рыбак Чан Ван Хау из общины Зятхуан сообщил, что все суда его семьи сейчас оснащены системой мониторинга рыболовных судов (VMS) и передают электронные отчёты на протяжении всего рейса. Соблюдение правил прослеживаемости, подчеркнул он, стало обязательным для всех судовладельцев.

С 2024 года провинция Донгтхап издала 58 директив, связанных с противодействием ННН-промыслу, чётко распределив полномочия и обязанности между отраслевыми ведомствами и местными администрациями.

Провинция выдала лицензии всем 1 298 действующим судам, обеспечив их регистрацию, технический осмотр, надлежащее нанесение идентификационных знаков и установку VMS-оборудования, которое должно работать круглосуточно. Данные об идентификации судов в системах VNFishbase, VMS и VNeID полностью синхронизированы.

В настоящее время 209 судов, признанных непригодными к эксплуатации, находятся под контролем на стоянках; их местоположение отслеживается, а фотоматериалы обновляются ежедневно.

Цифровизация была ускорена на двух рыболовных портах II-го класса в провинции: все суда длиной от 15 метров теперь выполняют процедуры входа и выхода через электронную систему оформления и прослеживаемости улова (eCDT). Двадцать восемь предприятий по закупке и переработке морепродуктов подключились к электронной системе прослеживаемости, и ни одно экспортное досье не потребовало дополнительного уточнения. В период с 2024 по 2025 год в провинции не зафиксировано ни одного случая захода судов в нерегламентированные иностранные воды.

В перспективе Донгтхап продолжит реализацию коммуникационного плана по борьбе с ННН-промыслом на 2025–2030 годы, уделяя особое внимание соблюдению нормативных требований и обеспечению устойчивых средств к существованию. Председателям Народных комитетов общин предписано усилить контроль, и они несут персональную ответственность в случае нарушений со стороны местных судов.

Провинция Анзянг, где насчитывается более 9 800 судов, также усиливает меры правоприменения. По состоянию на конец октября все суда обновили данные в системе VNFishbase, а 8 952 получили разрешения на эксплуатацию. Единая программа управления судами теперь объединяет Пограничную службу, подведомственное управление рыбного хозяйства и центры мониторинга VMS, что позволяет оперативно выявлять случаи нарушения границ или отключения систем контроля.

С начала 2024 года по октябрь 2025 года Пограничная служба Анзянга проверила более 31 000 заходов и выходов судов, отказала в выходе 69 судам, не имеющим необходимых документов, и зафиксировала 474 случая пропажи сигнала VMS. Масштабирована информационно-разъяснительная работа: более 440 рыбаков прошли обучение, а информационные материалы широко распространены. Провинция также публично публикует список судов-нарушителей, стимулируя общественный контроль.