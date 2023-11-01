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Дельта Меконга расстилает красную ковровую дорожку для инвестиций в сельское хозяйство

Населенные пункты в регионе дельты Меконга предлагают стимулы и принимают ряд решений для привлечения большего притока инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов в соответствии с потенциалом и силой региона.
  Дельта Меконга. Фото: baophapluat  
Населенные пункты в регионе дельты Меконга предлагают стимулы и принимают ряд решений для привлечения большего притока инвестиций в сельское хозяйство и развитие сельских районов в соответствии с потенциалом и силой региона.

Провинция Бенче призывает к инвестициям в высокотехнологичное сельскохозяйственное производство и консервацию сельскохозяйственной продукции для экспорта. Являясь сельскохозяйственным районом с сильными сторонами в садоводстве и морской экономике, Бенче также стремится привлечь больше инвестиций в развитие центров распределения сельскохозяйственной продукции, цепочек создания стоимости креветок и услуг логистики в рыбном хозяйстве.

По словам заместителя директора провинциального Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Ван Быоя, предприятиям, инвестирующим в этот регион, будет оказана помощь в освоении и расширении рынков сбыта, применении передовых систем управления, получении кредитов, формировании моделей концентрированного и крупномасштабного производства продукции на экспорт за счет сотрудничества с местными фермерами.

Проект создания регионального логистического центра, объединяющего производство, переработку и потребление сельскохозяйственной продукции в городе Кантхо, представлен на утверждение премьер-министру.

Заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Нгок Хе заявил, что предприятия получат различные налоговые льготы и снижение арендной платы за землю при инвестировании в проекты центра, который будет занимать общую площадь 250 га в районах Биньтхуа и Кодо.

Между тем, чтобы привлечь инвестиции в развитие плодоводства и аквакультуры, власти провинции Хаужанг также предоставили налоговые каникулы и снизили арендную плату за землю для предприятий, а также оказали им поддержку в наборе и обучении рабочей силы.

Местные власти также оказывают содействие предприятиям в поиске, расширении рынков сбыта и обеспечении источников высококачественного сырья для переработки и производства.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и развития сельских районов Чан Тхань Нама, многие предприятия заинтересованы в инвестициях в производство ключевых продуктов региона, включая рис, фрукты и рыбные продукты.

Кроме того, есть большие возможности для вложения капитала в разработку и производство морской продукции, а также в услуги, направленные на развитие сельского хозяйства, добавил он.

По словам Нама, дельта Меконга обладает большим потенциалом в области производства побочных продуктов сельского хозяйства, поэтому министерство поощряет инвесторов к освоению и развитию этого сектора.

По его словам, министерство сотрудничает с соответствующими организациями для реализации проекта по возделыванию миллиона гектаров высококачественного риса в дельте Меконга, при этом инвесторы получат большую выгоду в виде льгот при участии в проекте.

По статистике министерства, в 2023 году в сельскохозяйственный сектор дельты Меконга будет инвестировано 100 трлн. донгов (4,06 млрд. долл. США), что на 15% больше, чем в прошлом году. Инвестиционные проекты в регионе способствуют дальнейшему развитию сельского хозяйства, повышению производительности и качества сельскохозяйственной продукции, а также созданию рабочих мест для жителей региона.

ВИА/ИЖВ

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