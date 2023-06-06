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Дельта Меконга - идеальное место для иностранных туристов
Расположенный в нижней части реки Меконг с богатой аллювиальной почвой, переплетением сетей каналов и умеренным климатом, регион обладает наилучшими условиями для выращивания фруктовых деревьев. Это крупнейший в стране район выращивания фруктов с такими фруктами, как рамбутан, манго, дуриан, лонган, гуава, апельсин и слива.
Многие сады в дельте Меконга известны по всей стране, в том числе Кайбе, Виньким и Чогао в провинции Тьенжанг; Каймон в Бенче; Кулаоанбинь в Виньлонге; и Мойкхань в городе Кантхо. Эти сады не только приносят доход от сельского хозяйства, но и стали привлекательными местами для посетителей дельты Меконга.
Помимо прекрасных садов, регион привлекает посетителей оригинальным образом жизни на воде, где люди живут и торгуют на лодках, образуя большие плавучие рынки, такие как Кайбе в Тьенжанге, Кайранг в Кантхо, Нганам в Шокчанге и Фунгхиеп в Хаужанге.
Прежде всего, энтузиазм, гостеприимство и щедрость жителей Меконга делают этот регион действительно стоящим местом для посещения.
Провинции в дельте воспользовались всеми этими преимуществами для разработки оригинальных туров в Тьенжанг, Бенче, Кантхо и Лонган, где посетители могут увидеть прекрасные фруктовые сады и познакомиться с жизнью фермеров юго-запада.
Из города Хошимин посетители могут добраться на автобусе до Митхо, а оттуда отправиться на морскую экскурсию, чтобы исследовать Тхойшон, один из четырех популярных островов в провинции Тиенжанг.
С красиво украшенной лодки, плывущей по реке Тьен, люди могут увидеть остров Тхойшон, появляющийся за зеленью огромных фруктовых садов.
Во время этого тура туристы могут посетить фруктовые сады, чтобы отведать рамбутаны, бананы и саподильи, только что выращенные в саду, и выпить медовый чай. Они также могут посетить ремесленные деревни в этом районе и узнать о процессе приготовления кокосовых конфет, тортов и шоколада - известных фирменных блюд региона.
Тур также дает путешественникам возможность присоединиться к таким видам активного отдыха, как гребля на трехпалубной лодке, вычерпывание воды для ловли рыбы в пруду, прогулка по мосту обезьян, который является очень популярным типом моста в дельте Меконга. Это простой бамбуковый или деревянный мост ручной работы через ручей или канал.
Кроме того, туристы также могут насладиться выступлениями «дон ка тай ту», жанра традиционной музыки южного Вьетнама.