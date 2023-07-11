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Дело «Вывозный рейс»: Были даны взятки в сумме 226 миллиардов донгов за лицензию на полеты
Судебный состав состоит из 5 человек: 2 судей, 3 народных присяжных. Пять прокуроров Верховной народной прокуратуры и Ханойской народной прокуратуры были назначены для реализации права обвинения и надзора за судом первой инстанции. В защите законных прав и интересов подсудимых участвовало около 120 адвокатов.
Судебный состав также вызвал на суд около 60 человек со связанными интересами и обязанностями и 40 свидетелей.
Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, оглашенному на суде, в январе 2020 года в Китае разразилась эпидемия COVID-19, которая шла осложнением. Столкнувшись с вышеуказанной ситуацией, в марте 2020 года правительство Вьетнама организовало вывозные рейсы, чтобы доставить домой 30 граждан Вьетнама из Ухани (Китай). До апреля 2020 года правительство организовало ряд вывозных полетов, пассажиры этих рейсов должны платить за авиабилеты и за изоляцию на военных базах.
В ноябре 2020 года в связи с острой потребностью зарубежных граждан вернуться домой, Правительство организовало 10 пилотных рейсов, пассажиры которых добровольно оплатили полные расходы, назначило Рабочую группу из 4 министерств и секторов (здравоохранение, транспорт, оборона, дипломатия, а потом и Министерство общественной безопасности) для совместной организации полетов.
Реализуя вышеуказанную политику, во время лицензирования полетов, организации местного карантина, с сентября 2020 года по декабрь 2022 года, ряд лиц из вышеуказанных министерств и ведомств, и ряд представителей бизнеса совершили незаконные действия.
Прокуратура установила, что в этом деле 25 обвиняемых воспользовались своим положением, полномочиями и порученными задачами для получения взяток на общую сумму около 165 миллиардов донгов и воспользовались своим положением и полномочиями при исполнении государственных обязанностей, причинив ущерб на сумму более 10 миллиардов донгов. 23 физических лица, представляющих предприятия, дали взятки на сумму более 226 миллиардов донгов, 4 посредника дали взятку на сумму более 74 миллиардов донгов и обманным путем присвоили сумму почти в 25 миллиардов донгов.
Среди 21 обвиняемого, которых судят за «получение взятки», были То Ань Зунг (бывший заместитель министра иностранных дел), Нгуен Тхи Хыонг Лан (бывший директор консульского отдела Министерства иностранных дел), До Хоанг Тунг (бывший заместитель Директора консульского департамента Министерства иностранных дел), Нгуен Куанг Линь (бывший помощник заместителя премьер-министра), Тьы Суан Зунг (бывший заместитель председателя Народного комитета Ханоя)…
Судебный процесс будет идти в течение 1 месяца.