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Дело «Вывозные рейсы»: Прокурор требует смертную казнь
Представитель прокуратуры подтвердил, что акт получения подсудимыми денег в данном случае был актом получения взятки. Среди подсудимых, привлеченных к уголовной ответственности за «получение взятки», особо тяжким является подсудимый Фам Чунг Киен (бывший секретарь заместителя министра здравоохранения).
Представитель прокуратуры заявил, что Фам Чунг Киен воспользовался предоставленными ему должностями и полномочиями, чтобы создать трудности для бизнеса, участвовавших в организации вывозных полетов, с целью получения от предприятий взятки.
Представитель прокуратуры предложил Судебной коллегии вынести смертный приговор подсудимому Фаму Чунг Киену, поскольку считает, что этот подсудимый получил самую большую и вопиющую сумму взятки более 42,6 млрд донгов.
Остальным 20 подсудимым, которых судили за «получение взятки», представитель прокуратуры предложил от 20 до 2 лет лишения свободы, включая бывшего заместителя министра иностранных дел То Ань Зунга, бывшего директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Нгуен Тхи Хыонг Лан, бывшего сотрудника Иммиграционного департамента Министерства общественной безопасности Ву Ань Туана, бывшего заместителя директора Консульского департамента Министерства иностранных дел До Хоанг Тунга и бывшего заместителя директора Иммиграционного департамента Министерства общественной безопасности Чан Ван Зы.
Для 23 подсудимых, предложенных Верховной народной прокуратурой к привлечению к уголовной ответственности за «Дачу взятки», представитель прокуратуры предложил меру наказание от 12 лет тюремного заключения до 12 месяцев лишения свободы условно.
4 подсудимым, осуждаемых по статье «злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей», предложено меры наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 2 лет.
Верховная народная прокуратура предлагает привлечь к уголовной ответственности по преступлению «посредничество во взяточничестве» с наказанием в виде лишения свободы от 7 лет до 2 лет в отношении 4 подсудимых, «Мошенничество с целью присвоения имуществ» с наказанием в виде лишения свободы от 20 до 15 лет в отношении 2 подсудимых.
Обвинительное заключение прокуратуры также подтвердило, что это особо серьезное и сложное дело. Преступное поведение группы подсудимых, получающих взятки и злоупотребляющих служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, воспользовались вспышкой COVID-19 совершалось во многих министерствах, ведомствах и местностях, и носит особо опасный характер для общества.
Подсудимые, получившие взятки, являются должностные лица в государственных органах. После совершения преступления у них были признаки сговора с целью сокрытия преступления, некоторые подсудимые недобросовестно дали показания и не признавали преступный акт.
Обвинительное заключение четко указало, что следуя политике Партии и государства, государственные органы организовали более 1.000 авиарейсов, чтобы доставить на родину более 200.000 граждан из 62 территорий, что представляет гуманитарную политику государства. Но эта благородная цель вывозных рейсов была запятнана коррумпированными кадрами, и в следствии потеряно доверие людей и международного сообщества.