Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Деловая сеть помогает соединить Вьетнам с Бельгией и рынками ЕС

Вьетнамская бизнес-ассоциация в Бельгии (VBAB) активизирует усилия по налаживанию связей между вьетнамскими предприятиями и партнерами в Бельгии и ЕС, уделяя особое внимание таким областям, в которых европейская страна обладает конкурентными преимуществами, как морские порты, чистая энергия и логистика. Председатель VBAB Нгуен Тхань Винь сообщил, что во время конференции, состоявшейся в Брюсселе в начале июня с целью поиска путей использования ресурсов вьетнамской общины в Европе для укрепления отношений между Вьетнамом и ЕС, VBAB подписал меморандум о взаимопонимании (MoU) с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама, Военным банком (MBBank) и пятью населенными пунктами Вьетнама. Соглашение направлено на развитие сотрудничества в области культуры, туризма, торговли, инвестиций, устойчивого развития, обучения и инноваций между европейскими и вьетнамскими партнерами.

Нгуен Тхань Винь сказал, что в ближайшее время он проведет рабочие встречи с вьетнамскими местными властями, участвующими в Меморандуме о взаимопонимании, во время предстоящих визитов во Вьетнам. VBAB поможет организовать визит ведущей бельгийской компании в области энергетики морских портов в конце этого месяца для изучения потенциального партнерства в Ханое, Хайфоне, Куангнине, Дананге, Фуйене и Хошимине.

Он подчеркнул, что по мере того, как Вьетнам ускоряет переход к «зеленой» и цифровой экономике, VBAB уделяет первостепенное внимание связям с компетентными бельгийскими партнерами в области чистой энергетики, особенно водородной и возобновляемой, а также интеллектуального планирования морских портов. Помимо роли связующего звена, ассоциация также контролирует каждый проект, чтобы обеспечить эффективность и взаимную выгоду.

VBAB также готовится к участию во Вьетнамской международной выставке Sourcing Expo, которая пройдет в сентябре этого года в Хошимине. Это мероприятие предоставит отечественным и международным компаниям платформу для налаживания контактов, поиска решений в области цепочки поставок и обсуждения вопросов сотрудничества. Оно также позволит VBAB собрать практический материал от вьетнамских предприятий и поделиться опытом работы с партнерами из ЕС.

По словам Нгуен Тхань Виня, Бельгия обладает сильными сторонами в области планирования морских портов, логистики, управления водными ресурсами и экологически чистой энергии, такой как морская ветроэнергетика, водород и применение ядерной энергии в здравоохранении. Эти области находятся в стратегическом фокусе VBAB. Кроме того, Бельгия является культурным центром Европы, а Брюссель - важным направлением для развития культурных и туристических связей с Вьетнамом.

В дополнение к традиционному вьетнамскому экспорту в Бельгию, такому как сельскохозяйственная продукция, одежда и ремесленные изделия, отечественные предприятия должны переключиться на продукцию с более высокой стоимостью, предложил он, подчеркнув перспективы сотрудничества в сфере образования и обучения, особенно в области игрового дизайна, архитектуры, городского планирования и биотехнологий - отраслей, в которых Бельгия также сильна.

Нгуен Тхань Винь также отметил потенциал Вьетнама по поставке высококачественных кадров, особенно ИТ-специалистов, в Бельгию. Хорошим примером такого потенциала является плодотворное сотрудничество FPT с бельгийской телекоммуникационной компанией Proximus, сказал он.

Поскольку европейские рынки отдают предпочтение устойчивым и надежным торговым партнерам, VBAB видит в этом как вызов, так и возможность для Вьетнама, продолжил он, отметив, что Европа - надежный партнер, и они ожидают того же от Вьетнама.

Вьетнам - не только экспортер, но и перспективный рынок для европейских товаров. Последние реформы помогли вьетнамской экономике стать более прозрачной и устойчивой, считает Нгуен Тхань Винь.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Продвижение важной роли парламентской дипломатии в укреплении мира, сотрудничества и развития

Продвижение важной роли парламентской дипломатии в укреплении мира, сотрудничества и развития

По случаю участия Председателя Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Мана в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов и осуществления двусторонних мероприятий в Швейцарии, а также официальных визитов в Республику Сенегал и Королевство Марокко с 22 по 30 июля 2025 года, заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг дал интервью СМИ.
ПОДРОБНЕЕ

Top