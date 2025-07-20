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Деловая сеть помогает соединить Вьетнам с Бельгией и рынками ЕС
Нгуен Тхань Винь сказал, что в ближайшее время он проведет рабочие встречи с вьетнамскими местными властями, участвующими в Меморандуме о взаимопонимании, во время предстоящих визитов во Вьетнам. VBAB поможет организовать визит ведущей бельгийской компании в области энергетики морских портов в конце этого месяца для изучения потенциального партнерства в Ханое, Хайфоне, Куангнине, Дананге, Фуйене и Хошимине.
Он подчеркнул, что по мере того, как Вьетнам ускоряет переход к «зеленой» и цифровой экономике, VBAB уделяет первостепенное внимание связям с компетентными бельгийскими партнерами в области чистой энергетики, особенно водородной и возобновляемой, а также интеллектуального планирования морских портов. Помимо роли связующего звена, ассоциация также контролирует каждый проект, чтобы обеспечить эффективность и взаимную выгоду.
VBAB также готовится к участию во Вьетнамской международной выставке Sourcing Expo, которая пройдет в сентябре этого года в Хошимине. Это мероприятие предоставит отечественным и международным компаниям платформу для налаживания контактов, поиска решений в области цепочки поставок и обсуждения вопросов сотрудничества. Оно также позволит VBAB собрать практический материал от вьетнамских предприятий и поделиться опытом работы с партнерами из ЕС.
По словам Нгуен Тхань Виня, Бельгия обладает сильными сторонами в области планирования морских портов, логистики, управления водными ресурсами и экологически чистой энергии, такой как морская ветроэнергетика, водород и применение ядерной энергии в здравоохранении. Эти области находятся в стратегическом фокусе VBAB. Кроме того, Бельгия является культурным центром Европы, а Брюссель - важным направлением для развития культурных и туристических связей с Вьетнамом.
В дополнение к традиционному вьетнамскому экспорту в Бельгию, такому как сельскохозяйственная продукция, одежда и ремесленные изделия, отечественные предприятия должны переключиться на продукцию с более высокой стоимостью, предложил он, подчеркнув перспективы сотрудничества в сфере образования и обучения, особенно в области игрового дизайна, архитектуры, городского планирования и биотехнологий - отраслей, в которых Бельгия также сильна.
Нгуен Тхань Винь также отметил потенциал Вьетнама по поставке высококачественных кадров, особенно ИТ-специалистов, в Бельгию. Хорошим примером такого потенциала является плодотворное сотрудничество FPT с бельгийской телекоммуникационной компанией Proximus, сказал он.
Поскольку европейские рынки отдают предпочтение устойчивым и надежным торговым партнерам, VBAB видит в этом как вызов, так и возможность для Вьетнама, продолжил он, отметив, что Европа - надежный партнер, и они ожидают того же от Вьетнама.
Вьетнам - не только экспортер, но и перспективный рынок для европейских товаров. Последние реформы помогли вьетнамской экономике стать более прозрачной и устойчивой, считает Нгуен Тхань Винь.