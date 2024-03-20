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Деловая встреча освещает возможности делового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Гонконгом (Китай)

Вьетнам и Гонконг (Китай) имеют большой потенциал для развития сотрудничества в таких областях, как финансы, технологии, продукты питания и потребительские товары, говорилось на деловой встрече, проведенной 19 марта в Хошимине Экономическим и торговым офисом Гонконга в Сингапуре и компанией Invest Hong Kong. Присутствовавший на мероприятии вице-председатель Вьетнамской торгово-промышленной палаты (VCCI) Во Тан Тхань отметил, что Гонконг (Китай) входит в десятку крупнейших торговых партнеров Вьетнама, а объем двусторонней торговли оценивается в 11,24 миллиарда долларов США в 2023 году. Инвестиции Гонконга во Вьетнам в прошлом году достигли 4,68 миллиарда долларов США, заняв третье место среди более чем 100 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.

Между тем, Вьетнам является 2-м по величине торговым партнером Гонконга (Китай) среди стран АСЕАН и 7-м по величине торговым партнером Гонконга во всем мире.

По словам Во Тан Тханя, Гонконг имеет преимущества в качестве ворот, соединяющих инвестиции, торговлю, финансы и логистику между Китаем, регионом и миром, что является важной основой для развития экономических отношений между Вьетнамом и Гонконгом, а также между регионом АСЕАН и восточноазиатскими экономиками и миром.

Овин Фунг, директор Гонконгского экономического и торгового офиса в Сингапуре, отметил, что Гонконг (Китай) является одним из надежных партнеров на данный момент, когда вьетнамские предприятия хотят расширить свой бизнес за рубежом. Он подчеркнул, что Гонконг не только обеспечивает стабильную бизнес-среду, но и помогает вьетнамским предприятиям расширять связи с другими рынками материкового Китая.

Отметив, что Хошимин планирует построить региональный финансовый центр, Овин Фунг сказал, что Гонконг, как один из крупнейших мировых финансовых центров, готов поделиться с ним опытом в этой сфере.

Говоря о бизнес-среде в Гонконге, генеральный директор Invest Hong Kong (InvestHK) Альфа Лау отметила, что Гонконг занимает стратегическое положение в соединении региона с миром. Он также обладает особыми преимуществами, включая концентрацию финансов, транспорта и международной торговли.

Она отметила, что индустрия моды, продукты питания и напитки, сельскохозяйственная продукция и потребительские товары являются одними из областей с хорошим потенциалом роста, где компании с обеих сторон могут сотрудничать в ведении бизнеса в Гонконге.

ВИА/ИЖВ

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