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Деловая встреча освещает возможности делового и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и Гонконгом (Китай)
Между тем, Вьетнам является 2-м по величине торговым партнером Гонконга (Китай) среди стран АСЕАН и 7-м по величине торговым партнером Гонконга во всем мире.
По словам Во Тан Тханя, Гонконг имеет преимущества в качестве ворот, соединяющих инвестиции, торговлю, финансы и логистику между Китаем, регионом и миром, что является важной основой для развития экономических отношений между Вьетнамом и Гонконгом, а также между регионом АСЕАН и восточноазиатскими экономиками и миром.
Овин Фунг, директор Гонконгского экономического и торгового офиса в Сингапуре, отметил, что Гонконг (Китай) является одним из надежных партнеров на данный момент, когда вьетнамские предприятия хотят расширить свой бизнес за рубежом. Он подчеркнул, что Гонконг не только обеспечивает стабильную бизнес-среду, но и помогает вьетнамским предприятиям расширять связи с другими рынками материкового Китая.
Отметив, что Хошимин планирует построить региональный финансовый центр, Овин Фунг сказал, что Гонконг, как один из крупнейших мировых финансовых центров, готов поделиться с ним опытом в этой сфере.
Говоря о бизнес-среде в Гонконге, генеральный директор Invest Hong Kong (InvestHK) Альфа Лау отметила, что Гонконг занимает стратегическое положение в соединении региона с миром. Он также обладает особыми преимуществами, включая концентрацию финансов, транспорта и международной торговли.
Она отметила, что индустрия моды, продукты питания и напитки, сельскохозяйственная продукция и потребительские товары являются одними из областей с хорошим потенциалом роста, где компании с обеих сторон могут сотрудничать в ведении бизнеса в Гонконге.