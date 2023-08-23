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Делегация японской партии Комэйто посетила Вьетнам с целью активизации отношений
От имени Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) 22 августа в Ханое делегацию приняла Чыонг Тхи Май, член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПВ, глава Организационного отдела ЦК КПВ, Председателем парламентской группы вьетнамско-японской дружбы.
Она высоко оценила визит, который она охарактеризовала как вклад в укрепление политического доверия и сотрудничества двух сторон, дружбы двух народов, а также "обширного стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии" между Вьетнамом и Японией.
Она подчеркнула, что Вьетнам неизменно придает большое значение отношениям с Японией и готов вместе с ней вносить активный вклад в региональный и глобальный мир, стабильность и развитие.
Официальный представитель принимающей стороны также поблагодарила Японию и попросила ее продолжать создавать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамской общины.
Ямагучи отметил, что 50-летие установления дипломатических отношений является исторической вехой, и выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут и дальше всесторонне развиваться.
Лидер Комэйто высоко оценил положительные результаты обширного стратегического партнерства стран, которые проявляются в сотрудничестве в различных сферах.
На встрече обе стороны согласились с важностью поддержания частых взаимных визитов высокопоставленных лиц между государствами, партиями и парламентами стран; активизации обменов между парламентариями, в том числе женщинами и молодежью; и укрепления культурных связей и обмена людьми.
Также 22 августа заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг провел рабочую встречу с делегацией Комейто.
Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама высоко ценят помощь и поддержку со стороны правительства и народа Японии, особенно в области социально-экономического развития, индустриализации и модернизации.
Стороны подтвердили, что посредством обменов и встреч в гибких формах они будут и дальше укреплять и развивать отношения между двумя партиями и укреплять взаимное доверие для создания прочной политической основы для вьетнамо-японских связей.