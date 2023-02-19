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Делегация Министерства общественной безопасности успешно выполнила задачи и вернулась из Турции
За 10 дней командировки для выполнения аварийно-спасательных операций после землетрясении в Турции делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама успешно выполнила поставленную задачу и 19 февраля вернулась домой.
Докладывая о результатах рабочей делегации, полковник Нгуен Минь Кхыонг, полковник Нгуен Минь Кхыонг, заместитель начальника Департамента полиции по пожарной безопасности, борьбе и спасению при Министерстве общественной безопасности, возглавляющий группу, сказал, что до настоящего момента деятельность делегации Министерства общественной безопасности Безопасность по участию в спасательных операциях в Турции прошла успешно.
Делегация реализовала множество профессиональных мероприятий, применила гибкую тактику, использовала аварийно-спасательные машины, выполнила задачи в 3-х локациях, предоставленных принимающей стороной; спасла жизнь 1 человека, 14 тел были вывезены и переданы органам здравоохранения.
В ходе выполнения задачи делегация получила признание и благодарность за профессионализм и энтузиазм. Делегация была назначена на поиск и спасение пострадавших в труднодоступных местах и, вероятно, имеющих признаки жизни…
Кроме того, в ходе работы делегация передала почти 2 тонны медицинского оборудования при поддержке Министерства общественной безопасности Вьетнама Турецкому агентству по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и департаменту города Адыяман, Турция; посетила, вручила подарки и ободрила людей, серьезно пострадавших от землетрясения, в том числе некоторые вьетнамские семьи.
Эти результаты продемонстрировали храбрость, гуманитарность и высокий профессионализм, подтвердив способность вьетнамской полиции участвовать и выполнять международные задачи.
Выступая на церемонии, заместитель министра общественной безопасности Ле Куок Хунг отметил, что, несмотря на многочисленные трудности с точки зрения физических условий и сурового климата, с решимостью офицеров и солдат при выполнении поставленных задач, рабочая делегация Министерства общественной безопасности приняла участие в спасательных операциях в Турции, успешно выполнив поставленные задачи, способствуя повышению имиджа и демонстрируя политическую приверженность Партии и Государства как ответственного члена международного сообщества, готового объединить усилия для решения сложных проблем и вызовов, поддерживая мирную и стабильную среду для сотрудничества и развития в регионе и в мире.