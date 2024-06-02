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Делегация Министерства обороны встретилась с официальными представителями стран-партнеров

Делегация Министерства национальной обороны Вьетнама провела двусторонние встречи со многими официальными лицами других стран и партнеров, участвуя в 21-м диалоге Шангри-Ла в Сингапуре с 31 мая по 2 июня.
  Заместитель министра обороны генерал-полковник Хоанг Суан Чиен (на первом плане, третий справа) на диалоге "Шангри-Ла 2024". Фото: ВИA  
На встрече с постоянным секретарем министерства национальной обороны Сингапура Чан Хенг Ки заместитель министра национальной обороны генерал полковник Хоанг Суан Чиен, который также является членом Центрального комитета партии и Центральной военной комиссии, попросил обе стороны продвигать соглашения, достигнутые после диалога по оборонной политике двух стран в 2023 году, и активизировать сотрудничество в области подготовки кадров, поиска и спасения, а также цифровой трансформации в армии.

Он также предложил продлить срок работы вьетнамских представителей по связям в сингапурском Центре сбора информации (IFC).
Чан Хенг Ки принял предложения вьетнамской стороны и сказал, что Сингапур обсудит детали в ближайшее время.

На встрече с генеральным директором, исполнительным директором Международного института стратегических исследований (IISS) Бастианом Гигерихом, генерал-полковник Хоанг Суан Чиен высоко оценил роль диалога в обеспечении региональной безопасности и охраны, подтвердив, что Вьетнам будет и впредь принимать участие в этом мероприятии. Он подтвердил, что Вьетнам продолжит принимать участие в диалоге Шангри-Ла, а также попросил офис IISS в Азии укреплять научно-исследовательское сотрудничество и академический обмен с вьетнамскими исследовательскими агентствами, в том числе с Институтом оборонной стратегии.

Бастиан Гигерих согласился с этим мнением и попросил обе стороны обсудить эти направления сотрудничества на будущее.

Во время визита в Сингапур вьетнамская делегация посетила IFC на военно-морской базе Чанги и напутствовала работающих там офицеров связи Вьетнамской народной армии.

Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен и руководители IFC также ознакомились со структурой и задачами центра, а также с возможностью обмена морской информацией в будущем.

На заседании "Диалога Шангри-Ла 2024" 1 июня во второй половине дня выступил командующий береговой охраной Вьетнама Ле Куанг Дао.
Он отметил, что безопасность, порядок и охрана в морских районах по-прежнему сталкиваются со многими традиционными и нетрадиционными вызовами безопасности, для преодоления которых необходимо укреплять международное сотрудничество. Он подчеркнул, что укрепление доверия имеет важное значение для успеха международного сотрудничества.

Ле Куанг Дао отметил, что в будущем вызовы, связанные с морем, будут постоянно расти и усложняться, предъявляя все более высокие требования к международному сотрудничеству в области обеспечения соблюдения морского права.

Учитывая это, командующий призвал страны к дальнейшему укреплению сотрудничества на основе международного права, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) и законов стран для более эффективного и предметного выполнения документов, к которым они присоединились или которые подписали. Он также предложил содействовать подписанию новых механизмов сотрудничества, выдвигать более практичные и эффективные инициативы по решению проблем безопасности на море и продвигаться вперед в укреплении доверия в реализации подписанных документов о сотрудничестве и разработке новых.

В рамках диалога Ле Куанг Дао также встретился с Сегучи Йошио, заместителем командующего береговой охраны Японии

ИЖВ/ВИА

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