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Делегация КПВ посетила с рабочим визитом Швейцарию
В ходе визита делегация встретилась и провела рабочие встречи с первым вице-президентом Государственного совета Швейцарии Евой Херцогом, генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспаном, главой Швейцарского межведомственного агентства по борьбе с коррупцией Александрой Бауманном; генеральным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Маркус Зайлером; мэром Берна Алек фон Граффенридом; сопредседателем Швейцарской рабочей партии Аманда Лосетом; генеральным секретарем Коммунистической партии Швейцарии Массимилано Ай; председателем Общества швейцарско-вьетнамской дружбы Анжуска Вайлем.
Чак, который также является секретарем ЦК КПВ, постоянным заместителем председателя Центрального руководящего комитета по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями и постоянным заместителем председателя Центрального руководящего комитета по судебной реформе, проинформировал хозяев о социально-экономических достижениях Вьетнама за последние почти четыре десятилетия обновления, целях и стратегиях развития после 13-го всевьетнамского съезда партии. Он также ознакомился с опытом Швейцарии в борьбе с коррупцией.
Он поблагодарил правительство, народ Швейцарии и политические партии, поддерживающие связи с КПВ, за постоянную поддержку строительства и развития Вьетнама.
Вьетнамский чиновник предложил обеим сторонам в ближайшем будущем продолжить обмен делегациями на всех уровнях по партийным, государственным и народно-дипломатическим каналам.
Он также предложил как можно скорее завершить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), эффективно реализовать программу сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией на период 2021-2024 гг. и другие подписанные соглашения. Он призвал к укреплению сотрудничества на глобальных и региональных форумах на благо народов двух стран, тем самым способствуя миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.
Высоко оценивая роль и положение Вьетнама в регионе и мире, швейцарские лидеры подтвердили, что Швейцария считает Вьетнам важнейшим партнером в Юго-Восточной Азии и стремится к дальнейшему развитию связей в различных областях, особенно в экономике, торговле, инвестициях и глобальных вопросах на общую пользу двух стран.
Они также представили антикоррупционную стратегию Швейцарии на период 2021-2024 гг. с конкретными мерами и реальным опытом.
Высоко оценив достижения Вьетнама в области экономического развития, сокращения бедности, здравоохранения и образования, а также его активный и ответственный вклад в международное сообщество, Генеральный секретарь ЮНКТАД Гринспан пообещал продолжить тесное сотрудничество с Вьетнамом по конкретным проектам в будущем.
По этому случаю Чак также встретился с сотрудниками посольства и постоянного представительства Вьетнама в Женеве, а также с представителями зарубежной вьетнамской общины в европейской стране.