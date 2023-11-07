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Делегация КПВ находится в Китае с рабочим визитом
6 ноября в Пекине делегация провела переговоры с делегацией КПК во главе с членом посткома Политбюро, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си.
На переговорах стороны высоко оценили активное развитие отношений между двумя Партиями, двумя странами в последнее время. Товарищ Чан Кам Ту подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение и отдает приоритет развитию отношений с Китаем и готов сотрудничать с китайской Партией и Государством для продвижения отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.
В свою очередь, товарищ Ли Си подчеркнул, что отношения между двумя Партиями являются важной основой для общего и стратегического направления двусторонних отношений. Китайская Партия и Государство готовы вместе с вьетнамской Партией и Государством поднять традиционную дружбу между двумя Партиями, двумя странами на новую высоту, сделать сотрудничество во всех областях еще более эффективным и содержательным.
Ранее делегация КПВ провела рабочие встречи с руководителями комиссии по проверке дисциплины Парткома города, комитета по надзору Пекина, провела беседу с Китайской академией контроля и надзора.