Делегация Коммунистической партии Вьетнама совершила визит и провела рабочие встречи в Португалии

С 22 по 27 ноября, в рамках мероприятий, посвящённых 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Португалией, делегация Коммунистической партии Вьетнама во главе с товарищем Фан Динь Чаком, членом Политбюро, секретарём Центрального комитета партии, заведующим Центральным комитетом по внутренним делам, Постоянного заместителя руководителя Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, Постоянным заместителем руководителя Центрального руководящего комитета по судебной реформе, совершила визит и провела рабочие встречи в Португалии.

По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства из Лиссабона, в ходе визита делегация провела встречи и переговоры с заместителем председателя парламента Маркосом Перестреллу; генеральным секретарём Коммунистической партии Португалии Паулу Раймунду; государственным секретарём МИД Ана Изабел Ксавье; государственным секретарём Министерства юстиции Гонсалу да Кунья Пирешем; заместителем Генерального прокурора Паулу Жорже Виейра Моргаду де Карвалью; председателем Национального агентства по борьбе с коррупцией Жозе Моураш Лопешем; председателем и членами руководства Общества португальско-вьетнамской дружбы. Делегация также провела рабочую встречу с сотрудниками посольства; встретилась и тепло пообщалась с представителями вьетнамской общины, а также приняла участие в церемонии открытия Посольства Вьетнама в Португалии.

Во время всех встреч товарищ Фан Динь Чак и португальские партнёры сосредоточились на обмене информацией о ситуации в каждой стране и двусторонних отношениях; опыте, курсах, политике и мерах в области борьбы с коррупцией; судебной реформе и правовом строительстве; организации работы судебных, надзорных и прокурорских органов; обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, а также обозначили важные направления для продвижения сотрудничества между Вьетнамом и Португалией в ближайший период.

Португальская сторона приветствовала и высоко оценила визит делегации Коммунистической партии Вьетнама во главе с товарищем Фан Динь Чаком, состоявшийся в год 50-летия установления дипломатических отношений; подчеркнула, что открытие Посольства Вьетнама в Португалии и скорое открытие Посольства Португалии во Вьетнаме является историческим событием, отражающим политическую решимость руководства двух стран в укреплении отношений и открывающим новую страницу двустороннего сотрудничества; высоко оценила достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и внешней политике, а также его роль и положение в деле поддержания мира, безопасности, стабильности и развития в регионе и мире.

Португальская сторона выразила стремление расширять сотрудничество в таких потенциальных сферах, как культура, туризм, трудовые ресурсы, морская экономика, зелёная экономика и возобновляемая энергетика; подтвердила готовность стать воротами для продвижения вьетнамских товаров на европейский рынок, а также содействовать реализации проектов в области устойчивой инфраструктуры, здравоохранения, образования… в рамках инициативы Европейской комиссии и Высокого представителя ЕС «Global Gateway» во Вьетнаме.