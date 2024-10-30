Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Делегация иностранных послов организовала программу "Кулинария для детей" в уезде Мукангчай

27 октября 2024 года посольства Азербайджана и Казахстана во Вьетнаме провели мероприятие под названием "Кулинария для детей" для школьников начальной и средней школы-интерната для этнических меньшинств Зесуфинь, уезд Мукангчай, провинция Йенбай, которая пострадала от стихийного бедствия тайфуна “Яги”, произошедшего во Вьетнаме в сентябре 2024 года.
  Посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде выступает с речью на мероприятии. Фото: посольство Азербайджана во Вьетнаме  

Мероприятие, посвященное 65-й годовщине визита президента Вьетнама Хо Ши Мина в Азербайджан и Казахстан, прошло при поддержке Ханойского колледжа торговли и туризма, компании Виньнячанг и представителя Всемирной ассоциации барбекю.

На мероприятии присутствовали председатель Народного комитета провинции Йенбай Чан Хи Туан и другие региональные чиновники, а также послы Пакистана, Алжира, Монголии и Южной Африки во Вьетнаме.

Открывая мероприятие, Чан Хи Туан поблагодарил орг