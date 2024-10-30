Делегация иностранных послов организовала программу "Кулинария для детей" в уезде Мукангчай

Посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде выступает с речью на мероприятии. Фото: посольство Азербайджана во Вьетнаме

Мероприятие, посвященное 65-й годовщине визита президента Вьетнама Хо Ши Мина в Азербайджан и Казахстан, прошло при поддержке Ханойского колледжа торговли и туризма, компании Виньнячанг и представителя Всемирной ассоциации барбекю.



На мероприятии присутствовали председатель Народного комитета провинции Йенбай Чан Хи Туан и другие региональные чиновники, а также послы Пакистана, Алжира, Монголии и Южной Африки во Вьетнаме.



Открывая мероприятие, Чан Хи Туан поблагодарил орг