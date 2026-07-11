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Делегация Вьетнама, участвовавшая в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, благополучно вернулась на Родину

Вечером 10 июля специальный рейс, доставивший поисково-спасательные силы Народной армии и Министерства общественной безопасности Вьетнама из Венесуэлы, благополучно приземлился в международном аэропорту Нойбай в Ханое. После десяти дней выполнения задач по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле офицеры, кадровые военнослужащие и военнослужащие-профессионалы вернулись на Родину с чувством гордости и глубокого волнения.
  Вьетнамские поисково-спасательные силы прибыли в Ханой, завершив миссию по оказанию помощи Венесуэле в ликвидации последствий двойного землетрясения, произошедшего 24 июня. Фото: ВИА  
Выступая на церемонии встречи, генерал-полковник Нгуен Ван Хиен, заместитель министра национальной обороны, высоко оценил чувство ответственности, оперативные, эффективные и глубоко гуманистические действия поисково-спасательных сил Народной армии и Министерства общественной безопасности Вьетнама. Генерал-полковник Нгуен Ван Хиен подчеркнул: «Это не только высокая международная миссия, но и важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой».

В состав вьетнамской делегации, участвовавшей в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, вошли 124 человека, представляющие Народную армию и Министерство общественной безопасности. Это уже третий случай, когда Вьетнам направляет личный состав и специальную технику за рубеж для выполнения гуманитарных миссий и оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Многие участники нынешней миссии ранее принимали участие в оказании помощи правительствам и народам Турции и Мьянмы после разрушительных землетрясений 2023 и 2025 годов.

Районом выполнения задач вьетнамской делегации стал населённый пункт Плайя-Гранде в штате Ла-Гуайра — регионе, наиболее сильно пострадавшем от двойного землетрясения, где многочисленные многоэтажные здания, расположенные на склонах, получили серьёзные разрушения и обрушились.

За время выполнения миссии в Венесуэле вьетнамская делегация извлекла из-под завалов десятки тел погибших, а также совместно с венесуэльской стороной выявила и передала информацию о многочисленных местах, где предположительно могли находиться жертвы, тем самым внеся вклад в облегчение огромной боли, переживаемой государством и народом Венесуэлы.

Наряду с этим члены делегации проводили бесплатные медицинские осмотры, выдавали лекарственные препараты, вручали подарки местным жителям и помогали им эвакуировать имущество.

Результаты, достигнутые в ходе выполнения миссии, стали ярким проявлением традиционных для вьетнамского народа ценностей взаимопомощи и сострадания, выраженных в пословице «любить людей, как самого себя», подтвердили статус Вьетнама как друга, надёжного партнёра, активного и ответственного члена международного сообщества, а также ещё раз продемонстрировали прочный характер дружественных отношений между Вьетнамом и Венесуэлой.

ИЖВ/ВИА

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