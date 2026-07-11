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Делегация Вьетнама, участвовавшая в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, благополучно вернулась на Родину
В состав вьетнамской делегации, участвовавшей в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, вошли 124 человека, представляющие Народную армию и Министерство общественной безопасности. Это уже третий случай, когда Вьетнам направляет личный состав и специальную технику за рубеж для выполнения гуманитарных миссий и оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Многие участники нынешней миссии ранее принимали участие в оказании помощи правительствам и народам Турции и Мьянмы после разрушительных землетрясений 2023 и 2025 годов.
Районом выполнения задач вьетнамской делегации стал населённый пункт Плайя-Гранде в штате Ла-Гуайра — регионе, наиболее сильно пострадавшем от двойного землетрясения, где многочисленные многоэтажные здания, расположенные на склонах, получили серьёзные разрушения и обрушились.
За время выполнения миссии в Венесуэле вьетнамская делегация извлекла из-под завалов десятки тел погибших, а также совместно с венесуэльской стороной выявила и передала информацию о многочисленных местах, где предположительно могли находиться жертвы, тем самым внеся вклад в облегчение огромной боли, переживаемой государством и народом Венесуэлы.
Наряду с этим члены делегации проводили бесплатные медицинские осмотры, выдавали лекарственные препараты, вручали подарки местным жителям и помогали им эвакуировать имущество.
Результаты, достигнутые в ходе выполнения миссии, стали ярким проявлением традиционных для вьетнамского народа ценностей взаимопомощи и сострадания, выраженных в пословице «любить людей, как самого себя», подтвердили статус Вьетнама как друга, надёжного партнёра, активного и ответственного члена международного сообщества, а также ещё раз продемонстрировали прочный характер дружественных отношений между Вьетнамом и Венесуэлой.