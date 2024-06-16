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Делегация Вьетнама приняла участие в праздновании 125-летия основания Постоянной палаты третейского суда
Это мероприятие также было пленарное заседаниее ППТС, которое прошло в третий раз за 125-летнюю историю межправительственной организации и впервые за последние 25 лет.
Выступая на заседании, заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву поздравил с юбилеем, высоко оценив важную роль и вклад ППТС в мирное разрешение международных споров на протяжении 125 лет. Он подчеркнул, что вклад ППТС способствовал формированию норм международного права, разработке принципов и норм взаимодействия между странами. За счет создания механизма, позволяющего государствам разрешать споры мирным путем, ППТС стала современным международным институтом разрешения споров.
С 2012 года, когда Вьетнам стал членом Постоянной палаты третейского суда, отношения между Вьетнамом и межправительственной организацией стали развиваться более активно, при этом наиболее заметной вехой стало открытие представительства ППТС в Ханое 24 ноября 2022 года. Замминистра Нгуен Минь Ву сказал, что правительство Вьетнама придает большое значение развитию партнерства с ППТС, считая это важной составной частью усилий по строительству правого государства с сильной судебной системой и высококвалифицированными юристами, которые предоставляют профессиональные и стандартные юридические услуги, тем самым способствуя дальнейшему углублению международной интеграции страны.
Замглавы вьетнамского МИДа заявил, что Вьетнам стремится стать страной, которую партнеры выберут для мирного урегулирования региональных и международных споров. Поддержка со стороны Вьетнама гарантирует эффективность и удобность работы представительства ППТС в Ханое, что показывает твердое обязательство Вьетнама по продвижению многосторонности, соблюдению Устава ООН и принципов международного права.
В тот же день замминистра Нгуен Минь Ву председательствовал на круглом столе на тему «Разрешение споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и роль ППТС в нем». Целью мероприятия, организатором которого выступило правительство Вьетнама, стало рассмотрение важности механизма мирного урегулирования споров в регионе, выяснение роли и вклада ППТС в содействие разрешению споров, а также выявление стратегических вызовов и предложений по повышению эффективности работы ППТС в регионе