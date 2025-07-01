Делегация ВИНАТОМ посетила Томский политех

По оценке главы делегации, доктора Нгуен Киен Кыонга, для первой в стране АЭС и для будущего Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) необходимо подготовить высококвалифицированный персонал: около 1900 и 300 специалистов соответственно.

Вьетнамская делегация была ознакомлена с опытом работы Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ.

Во встречах в ТПУ участвовали представители Госкорпорации «Росатом» и предприятий (АО «ГСПИ», АО «ГНЦ НИИАР», ООО «РТС», Техническая академия Росатома).