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НОВОСТИ

Делегация ВИНАТОМ посетила Томский политех

C 23-24 июня 2025 года в Томский политехнический университет (РФ) состоялся визит Института атомной энергии Вьетнама (ВИНАТОМ).

C 23-24 июня 2025 года в Томский политехнический университет (РФ) состоялся визит Института атомной энергии Вьетнама (ВИНАТОМ).

Вьетнамской делегации был представлен образовательный и научно-исследовательский потенциал российского вуза. Они посетили исследовательский ядерный реактор, лаборатории ТПУ, ознакомились с образовательными и исследовательскими программами, обсудили возможности подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.

По оценке главы делегации, доктора Нгуен Киен Кыонга, для первой в стране АЭС и для будущего Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) необходимо подготовить высококвалифицированный персонал: около 1900 и 300 специалистов соответственно.

Вьетнамская делегация была ознакомлена с опытом работы Научно-образовательного центра международного ядерного образования и карьерного сопровождения иностранных студентов ТПУ.

Во встречах в ТПУ участвовали представители Госкорпорации «Росатом» и предприятий (АО «ГСПИ», АО «ГНЦ НИИАР», ООО «РТС», Техническая академия Росатома).

Источник: Русский дом в Ханое

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