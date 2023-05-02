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НОВОСТИ

Делегация Верховного народного суда Вьетнама совершила рабочий визит в Швейцарию

С 26 апреля по 1 мая высокопоставленная делегация Верховного народного суда Вьетнама во главе с членом Политбюро, секретарем ЦК КПВ, Председателем Верховного народного суда Вьетнама Нгуен Хоа Бинем находилась с рабочим визитом в Швейцарии. Делегация провела рабочие встречи с Председателем Федерального суда Швейцарии, Заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Председателем Суда кантона Женева, Председателем Суда кантона Во и г-ном Андреасом Келлером, бывшим судьей по уголовным делам Федерального суда Швейцарии.

Визит Председателя Верховного народного суда Вьетнама прошел в контексте того, что за последние 50 лет благоприятно развивались отношения традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией – одной из первых западных стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом.

Визит товарища Нгуен Хоа Биня также был направлен на укрепление многопланового сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере юстиции, обмен мнениями и опытом судебной области в реагировании на новые глобальные вызовы в эпоху 4.0, в контексте цифровой трансформации и интернационализации.

Также в рамках визита Председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь принял участие в церемонии празднования Дня поминовения королей Хунгов, организованной в Женеве (Швейцария). Товарищ Нгуен Хоа Бинь также встретился с должностными лицами миссии Вьетнама в Женеве и Посольства Вьетнама в Берне.

Нянзан/ВИА

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