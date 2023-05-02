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Делегация Верховного народного суда Вьетнама совершила рабочий визит в Швейцарию
Визит Председателя Верховного народного суда Вьетнама прошел в контексте того, что за последние 50 лет благоприятно развивались отношения традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией – одной из первых западных стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом.
Визит товарища Нгуен Хоа Биня также был направлен на укрепление многопланового сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере юстиции, обмен мнениями и опытом судебной области в реагировании на новые глобальные вызовы в эпоху 4.0, в контексте цифровой трансформации и интернационализации.
Также в рамках визита Председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь принял участие в церемонии празднования Дня поминовения королей Хунгов, организованной в Женеве (Швейцария). Товарищ Нгуен Хоа Бинь также встретился с должностными лицами миссии Вьетнама в Женеве и Посольства Вьетнама в Берне.