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Делегаты парламентского форума франкофонии изучают вопросы зеленого сельского хозяйства в Кантхо
В компании Чунган они наблюдали за упаковкой риса и производственными процессами. Фам Тхай Бинь, генеральный директор компании, рассказал о партнерских отношениях Чунган с тысячами фермеров в дельте Меконга, которые способствуют внедрению устойчивых практик. Компания специализируется на производстве органического риса для экспорта в Европу и на другие рынки, включая Китай, США и Австралию.
Витал Камерхе выразил восхищение сельскохозяйственной политикой Вьетнама, отметив, что Конго хочет перенять опыт этой страны в области устойчивого развития.
Делегация также посетила кооператив «Новая зеленая ферма», который продемонстрировал инновационные технологии, такие как производство органических удобрений из рисовой соломы, водосберегающее орошение и сокращение выбросов парниковых газов.
Они изучили высококачественные технологии выращивания риса с низким уровнем выбросов, включая системы контроля уровня воды и выбросов этанола.
Витал Камерхе проявил особый интерес к модели выращивания грибов с использованием рисовой соломы и принял участие в сборе урожая грибов.
Последней остановкой стала ферма Шонгхау, экотуристический объект площадью 14 гектаров, где проводятся традиционные мероприятия в честь праздника Тэт. Делегаты попробовали традиционные блюда и узнали об интеграции устойчивого сельского хозяйства и экотуризма на ферме для решения проблемы изменения климата.