Báo Ảnh Việt Nam

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Девять премий "А" будут вручены на 17-й Национальной премии в области прессы

Национальный совет по присуждению премий в области прессы объявил 2 июня, что они проголосовали за выбор девяти премий A, 24 B и 46 C, а также ряда утешительных призов, которые будут вручены во время церемонии 21 июня, приуроченной к 98-й годовщине Дня вьетнамской революционной прессы.
  Национальный совет по присуждению премий в области прессы голосуют за отбор работ для присуждения премии. Фото: ВИA  
Национальный совет по присуждению премий в области прессы объявил 2 июня, что они проголосовали за выбор девяти премий A, 24 B и 46 C, а также ряда утешительных призов, которые будут вручены во время церемонии 21 июня, приуроченной к 98-й годовщине Дня вьетнамской революционной прессы.

По мнению жюри, конкурсные работы полностью и глубоко отразили политические, социально-экономические и культурные события, оборону, безопасность и внешние отношения страны в прошлом году. Многие работы продемонстрировали глубокий анализ, критический взгляд и позитивное социальное влияние, демонстрируя профессионализм, привлекательность и дух современной журналистики.

Национальная премия прессы - это значимое событие, которое привлекает особое внимание сообщества прессы всей страны. Это самая престижная премия, посвященная выдающимся журналистским работам, ежегодно отмечающая авторов или группы авторов, имеющих самые лучшие журналистские работы.

За 16 выпусков премии она все больше утверждает свою репутацию самой престижной профессиональной награды для журналистов по всей стране.

ВИА/ИЖВ

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