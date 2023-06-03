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Девять премий "А" будут вручены на 17-й Национальной премии в области прессы
По мнению жюри, конкурсные работы полностью и глубоко отразили политические, социально-экономические и культурные события, оборону, безопасность и внешние отношения страны в прошлом году. Многие работы продемонстрировали глубокий анализ, критический взгляд и позитивное социальное влияние, демонстрируя профессионализм, привлекательность и дух современной журналистики.
Национальная премия прессы - это значимое событие, которое привлекает особое внимание сообщества прессы всей страны. Это самая престижная премия, посвященная выдающимся журналистским работам, ежегодно отмечающая авторов или группы авторов, имеющих самые лучшие журналистские работы.
За 16 выпусков премии она все больше утверждает свою репутацию самой престижной профессиональной награды для журналистов по всей стране.