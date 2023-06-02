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Девять вьетнамских университетов включены в рейтинг Impact Rankings 2023

Девять вьетнамских университетов вошли в рейтинг THE Impact Rankings 2023, опубликованный 1 июня изданием Times Higher Education (THE).
  Девять вьетнамских университетов вошли в рейтинг Impact Rankings 2023 (Фото: nhandan.vn  
Девять вьетнамских университетов вошли в рейтинг THE Impact Rankings 2023, опубликованный 1 июня изданием Times Higher Education (THE).

Соответственно, Вьетнамский национальный университет в Ханое (VNU-Hanoi) улучшил свой рейтинг по сравнению с прошлым годом, войдя в группу 401-600 в мире. В частности, в рейтинге целей «Качественного образования" произошел сильный прорыв, и он занял 70-е место в мире (5-е в Юго-Восточной Азии и первое во Вьетнаме).

Помимо VNU-Hanoi, Университет Зуй Тан также входит в группу 401-600, Университет Tон Дык Тханг, Ханойский университет науки и технологии (HUST), Национальный экономический университет и Университет FPT находятся в группе 601-800, а Университет Phenikaa - в категории 801-1000.

В этом году в список вошли два новых учебных заведения: Экономический университет Хошимина (301-400) и Открытый университет Хошимина (1001).

В 2022 году в рейтинг попали семь вьетнамских университетов, в то время как в 2021 и 2020 годах их было всего четыре и два соответственно.

THE Impact Rankings опубликовал рейтинг в соответствии с 17 целями устойчивого развития (ЦУР), которые были приняты Организацией Объединенных Наций в 2016 году и призывают к глобальным действиям по построению мирного, справедливого и процветающего общества.

В последнем рейтинге приняли участие 1.591 высшее учебное заведение.

ВИА/ИЖВ

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