НОВОСТИ

Девять вьетнамских компаний вошли в список 500 лучших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона по версии TIME

Компании вошли в список 500 лучших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона за 2026 год по версии журнала TIME, что подчёркивает укрепление позиций вьетнамского бизнеса в различных отраслях. Рейтинг, составленный журналом TIME совместно со Statista, оценивает компании по показателям финансового роста, удовлетворённости сотрудников и прозрачности в сфере экологических, социальных и управленческих практик (ESG), используя данные о выручке и прибыли за 2022–2024 годы, а также результаты региональных опросов работников.

Вьетнамские участники представлены в таких сферах, как недвижимость, технологии, банковский сектор, потребительские товары, авиация и сельское хозяйство. В список вошли Vingroup, FPT, Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), Vinhomes, FPT Retail, Masan Group, VietinBank, Vietnam Airlines и группа Hoang Anh Gia Lai.

Самое высокое место среди вьетнамских компаний занял Vingroup - 57-е, за ним следует FPT на 146-й позиции. BIDV разместился на 280-м месте, Vinhomes - на 352-м, тогда как FPT Retail и Masan Group заняли 393-е и 411-е места соответственно. VietinBank оказался на 461-й строчке, Vietnam Airlines - на 472-й, а группа Hoang Anh Gia Lai - на 497-й.

Три компании, FPT Retail, Vietnam Airlines и Hoang Anh Gia Lai, впервые вошли в рейтинг, что отражает восстановление авиационной отрасли, рост фармацевтического ритейла и повышение эффективности в крупномасштабном сельском хозяйстве.

Присутствие BIDV и VietinBank также подчёркивает стабильные результаты банковского сектора Вьетнама, который в последние годы продолжает демонстрировать высокую прибыльность.

В региональном рейтинге по-прежнему доминировали банки и финансовые услуги: первое место занял сингапурский DBS Bank, за ним следует австралийский Commonwealth Bank. Заметные позиции также сохранили автопроизводители, такие как Toyota, Hyundai и Honda, на фоне устойчивого спроса на электромобили и гибридные модели.

Рейтинг 500 лучших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона публикуется второй год подряд после дебюта в 2025 году; число вьетнамских компаний в списке увеличилось до девяти.

