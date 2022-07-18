Девальвация евро окажет краткосрочное влияние на экспортеров в Европу

По словам Чан Тхань Хая, заместителя директора Департамента импорта-экспорта Министерства промышленности и торговли (МПТ), в краткосрочной перспективе недавняя девальвация евро повлияет на ряд экспортеров на рынки ЕС с контрактами, оплачиваемыми в валюте.

Он сказал, что такие экспортеры будут получать меньше прибыли, рассчитанной во вьетнамской валюте. Однако компании, импортирующие товары из ЕС, выиграют от девальвации евро.

В долгосрочной перспективе слабая валюта подтолкнет инфляцию в ЕС, а импортные товары станут дороже, сказал Хай, добавив, что это может заставить потребителей ЕС тратить меньше, особенно на товары второстепенной важности, что снизит спрос на импортные товары, в том числе из Вьетнама.

Чиновник отметил, что правительство и МПТ выявили эти проблемы с начала года, и министерство предпринимает множество решений для их решения, в том числе помогает предприятиям наилучшим образом использовать соглашения о свободной торговле, подписанные Вьетнамом.

В то же время министерство работает над тем, чтобы связать вьетнамских производителей с иностранными поставщиками посредством продвижения торговли и расширения рынков с помощью интернета.

Евро находится под давлением девальвации, так как Европа сталкивается с энергетическим кризисом. Он упал до 20-летнего минимума и приблизился к паритету по отношению к доллару 11 июля