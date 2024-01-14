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НОВОСТИ

Дебют швейцарско-вьетнамского экономического форума

12 января в Цюрихе состоялась торжественная церемония открытия Швейцарско-Вьетнамского экономического форума (SVEF), целью которого является содействие сотрудничеству, инновациям и устойчивому росту между вьетнамскими и швейцарскими предприятиями.

 

Председатель SVEF Филипп Рёслер отметил, что цель форума - создать платформу, которая не только поможет улучшить взаимопонимание, но и будет способствовать глубокому взаимодействию и инновационному партнерству между Вьетнамом и Швейцарией. Это не только место, где могут собраться частные лица и представители бизнеса двух стран, но и место для инкубации идей, сотрудничества и трансформационных проектов, что поможет принести взаимную выгоду двум странам, добавил он.

Выступая на церемонии открытия, посол Вьетнама в Швейцарии Фунг Тхе Лонг отметил важность этого мероприятия и выразил надежду на то, что в дальнейшем будут проводиться более эффективные мероприятия, направленные на раскрытие потенциала экономик двух стран.
При поддержке соответствующих правительственных учреждений, региональных и городских властей, а также посольств двух стран, SVEF будет организовывать ежегодные мероприятия, тем самым способствуя успеху двустороннего экономического сотрудничества, сказал дипломат.

ИЖВ/ВИА

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