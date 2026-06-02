Двуязычная книга и фотовыставка посвящены наследию Президента Хо Ши Мин
Мероприятия были организованы Мемориальным комплексом Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце в рамках празднования 115-й годовщины отъезда Президента Хо Ши Мина на поиски пути спасения Родины (5 июня 1911 года – 5 июня 2026 года), а также в преддверии 100-летия выхода книги «Дыонг Кать Мень» (Революционный путь) (1927–2027 годы).
Изданная по случаю 76-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией (1950–2026 годы), двуязычная фото-книга всесторонне освещает деятельность Нгуен Ай Куока – Хо Ши Мина в бывшем Советском Союзе с начала XX века до конца его жизни.
В издание вошли более 200 документов, фотографий и рукописей, предоставленных российской стороной. Они раскрывают роль и влияние Хо Ши Мина в развитии вьетнамско-российских отношений на протяжении истории, а также подтверждают прочную дружбу между двумя народами.
Книга также представляет Президента Хо Ши Мина как героя национально-освободительной борьбы, выдающегося деятеля культуры, большого друга российского народа и выдающегося ученика Владимира Ильича Ленина, помогая читателям, особенно молодому поколению, глубже понять историческое значение и непреходящую ценность отношений между Вьетнамом и Россией.
В свою очередь, фотовыставка знакомит посетителей со 115 уникальными архивными фотографиями, собранными и отобранными Мемориальным комплексом Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце. Эти снимки наглядно и достоверно отражают государственную и внешнеполитическую деятельность Президента Хо Ши Мина, а также эпизоды его повседневной жизни на территории Президентского дворца, где он жил и работал в последние 15 лет своей жизни - с 1954 года по 1969 год.
Представленные 115 фотографий являются не только ценными историческими документами, но и своеобразным мостом к светлой памяти о великом лидере. Они напоминают о его скромном и благородном образе жизни, близости к народу и беззаветной преданности Родине. Его наследие продолжает вдохновлять поколения вьетнамцев и друзей Вьетнама во всём мире.
Посредством этих мероприятий Мемориальный комплекс Президента Хо Ши Мина при Президентском дворце вновь подтверждает свою роль живого центра наследия и патриотического воспитания, соединяющего историю, настоящее и будущее, а также широко распространяющего ценности идеологии Хо Ши Мина, его нравственного наследия и стиля жизни в современной общественной жизни.