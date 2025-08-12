Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Двухэтажный поезд в Ханое впервые отправится 19 августа

Корпорация вьетнамских железных дорог (VRC) запустит Ханойский поезд, также известный как поезд Ханой - Пять городских ворот, 19 августа, что приурочено к ряду национальных праздников.
  Двухэтажный туристический поезд планируется запустить 19 августа. Фото: ВИA  
В рамках проекта семь двухэтажных вагонов A2T преобразуются в удобные для туристов автобусы, сочетающие в себе старинный шарм и современный комфорт.

В состав поезда из 10 вагонов входят пять тематических пассажирских вагонов, вдохновленных историческими воротами Ханоя, в том числе О Куан Чыонг, О Кау Ден, О Дон Мак, О Кау Жай и О Чо Зыа. Интерьеры сочетают в себе деревянные акценты, мягкое освещение и мотивы, напоминающие о прошлом столицы, а из широких окон открывается панорамный вид.

Поезд будет совершать три ежедневных рейса в оба конца со станции Ханой и останавливаться на станциях Лонгбьен, Жалам, Йенвьен и Тышон (Бакнинь), отправление в 8:00, 14:00 и 20:30, что позволит пассажирам выбирать как дневные, так и ночные маршруты.

Благодаря своему ностальгическому дизайну и культурным традициям, поезд призван стать новой туристической иконой в преддверии празднования Национального дня Вьетнама. Вьетнамские железные дороги завершают ремонт семи вагонов, которые будут немедленно введены в эксплуатацию к празднику.

Наряду с запуском сервиса, компания также внедрит биометрическую систему продажи билетов с использованием приложения VNeID на вокзале Ханоя.

ВИА/ИЖВ

