НОВОСТИ
Двухэтажный поезд в Ханое впервые отправится 19 августа
В состав поезда из 10 вагонов входят пять тематических пассажирских вагонов, вдохновленных историческими воротами Ханоя, в том числе О Куан Чыонг, О Кау Ден, О Дон Мак, О Кау Жай и О Чо Зыа. Интерьеры сочетают в себе деревянные акценты, мягкое освещение и мотивы, напоминающие о прошлом столицы, а из широких окон открывается панорамный вид.
Поезд будет совершать три ежедневных рейса в оба конца со станции Ханой и останавливаться на станциях Лонгбьен, Жалам, Йенвьен и Тышон (Бакнинь), отправление в 8:00, 14:00 и 20:30, что позволит пассажирам выбирать как дневные, так и ночные маршруты.
Благодаря своему ностальгическому дизайну и культурным традициям, поезд призван стать новой туристической иконой в преддверии празднования Национального дня Вьетнама. Вьетнамские железные дороги завершают ремонт семи вагонов, которые будут немедленно введены в эксплуатацию к празднику.
Наряду с запуском сервиса, компания также внедрит биометрическую систему продажи билетов с использованием приложения VNeID на вокзале Ханоя.