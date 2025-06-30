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Двухуровневая модель местной администрации будет лучше служить народу
Учитывая это, Центральный комитет партии и Политбюро решили провести организационную революцию и запустить двухуровневую модель местной администрации. Новая модель, пояснил он, призвана упростить административную структуру, устранить промежуточный районный уровень и приблизить власти к народу. В рамках реструктуризации количество провинций и городов центрального подчинения сократится с 63 до 34, а число общин - с более чем 10 000 до 3 321.
Для обеспечения этого перехода была проведена широкая законодательная реформа, включающая внесение поправок в Конституцию, Закон об организации местных органов власти и Закон об организации правительства. Кроме того, было издано 40 директив правительства, 28 из которых посвящены непосредственно децентрализации и делегированию полномочий.
Заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь сказал, что реформа, как ожидается, создаст возможность для реструктуризации государственной рабочей силы. Чиновники, которые приближаются к выходу на пенсию, испытывают проблемы со здоровьем или плохо работают, могут выбрать досрочный выход на пенсию. Это, по его словам, позволит привлечь более молодых и квалифицированных специалистов, поскольку многие недавние выпускники хорошо обучены и владеют технологиями.
Он также подчеркнул, что реформа является частью более широкой концепции по созданию более крупных и интегрированных экономических регионов путем объединения их сильных сторон. Большинство новых объединенных провинций будут иметь население более 2-3 миллионов человек и разнообразную экономику, охватывающую горные, низменные и прибрежные районы.
Некоторые из этих новых регионов, по его словам, будут конкурентоспособными в региональном масштабе. Например, Биньзыонг и Бариа - Вунгтау будут объединены в Хошимин, слияние Биньзыонга приведет к созданию крупного промышленного центра, а в Вунгтау, уже являющемся промышленным и туристическим центром, планируется создать зону свободной торговли по образцу Дананга. Эти изменения призваны поддержать реструктуризацию национальной экономики, а также крупные инициативы в области инфраструктуры, науки и технологий, цифровой трансформации, высокоскоростных железных дорог, атомной энергетики и развития финансовых центров.
По его словам, подготовка к переходному периоду была масштабной, и Политбюро направило 19 рабочих групп во главе с высокопоставленными членами для обеспечения прямого надзора на местном уровне. Эти группы оказывали поддержку провинциям и общинам в управлении логистикой административных слияний, подготовке назначений руководителей и составлении документов для съезда партии.
По его словам, еженедельные отчеты о проделанной работе были представлены в Политбюро, которое запланировало официальное оглашение резолюций и решений о реорганизации административных единиц, создании новых партийных организаций и кадровых назначениях на 30 июня 2025 года. С 1 июля начнут работу вновь сформированные органы власти на уровне провинций и общин. Ожидается, что партийные и государственные лидеры примут участие в местных мероприятиях по этому случаю.
Заместитель премьер-министра отметил, что местные власти и партийные комитеты продемонстрировали сильное чувство ответственности на протяжении всего процесса. Общественные опросы дали чрезвычайно высокий уровень поддержки: некоторые районы заявили о единодушном одобрении, а большинство других зарегистрировали уровень согласия на уровне 98-99%.
Завершены торжественные приготовления к 30 июня, и несколько населенных пунктов и частных предприятий предлагают праздничные мероприятия, в том числе фейерверки, в ознаменование того, что многие считают основанием новых административных образований. Буддийская сангха Вьетнама объявила о планах провести символическую церемонию колокольного звона 1 июля.
По словам заместителя премьер-министра Нгуен Хоа Бинь, общественность и деловые круги широко приветствовали реформы. Иностранные лидеры, по его словам, также выразили восхищение смелым и дальновидным шагом, назвав его сильным и дальновидным решением партии и государства Вьетнама.
Особое внимание на подготовительном этапе уделяется развитию инфраструктуры. Он привел в пример недавно утвержденную скоростную автомагистраль Куйньон - Плейку, 125-километровый маршрут, соединяющий провинции Биньдинь и Жалай, который значительно улучшит сообщение и будет способствовать развитию Центрального нагорья.
Он добавил, что 19 августа правительство намерено одновременно начать работу над 80 новыми инфраструктурными проектами, подчеркнув тем самым, что особое внимание уделяется транспортному сообщению. Он подчеркнул, что слияние административных единиц создаст новые экономические пространства, но для раскрытия их потенциала решающее значение имеет инфраструктурное сообщение - будь то национальные автомагистрали, прибрежные дороги или высокоскоростные железнодорожные линии.
Заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь выразил уверенность, что благодаря тщательной подготовке во всех областях новая модель приведет к усилению экономического роста и улучшению предоставления государственных услуг.
По его словам, в каждой общине будет располагаться центр обслуживания населения, где граждане смогут получить доступ к административным услугам. Большинство процедур уже переведены в цифровой формат и доступны в режиме онлайн.
Правительство поручило поставщикам телекоммуникационных услуг VNPT и Viettel разработать виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта для поддержки предоставления цифровых услуг. Первые испытания в Хошимине, как сообщается, прошли успешно, и число ежедневных пользователей превысило 10 000 человек. В настоящее время виртуальный помощник способен обрабатывать 1 800 административных услуг и направлять граждан на необходимые процедуры.
Заместитель премьер-министра отметил, что в ближайшем будущем многие услуги, такие как регистрация брака, свидетельство о рождении и смерти, регистрация транспортных средств, оформление паспортов и разрешений на строительство, можно будет оказывать из дома с помощью цифровых платформ.
В заключение он подчеркнул, что национальные инновации и цифровая трансформация не только повысят качество предоставления услуг и прозрачность, но и позволят гражданам более тщательно контролировать деятельность правительства, способствуя снижению уровня коррупции и устранению административных задержек.