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Движущая сила к более сильному восстановлению экономики Вьетнама в 2024 году
Он сказал, что экспортная выручка Вьетнама, по прогнозам, вырастет на 7,5-8,0% в 2024 году, добавив, что восстановление производства также будет стимулировать спрос на импортные материалы, машины и оборудование.
Кроме того, улучшение ситуации с прямыми иностранными инвестициями во Вьетнам во второй половине этого года и в следующем также сыграет решающую роль в восстановлении экономики, продолжил Динь Куанг Хинь.
Эксперт отметил, что благоприятные тенденции в промышленности, занятости и заработной плате будут способствовать росту внутреннего потребления, ссылаясь на новую политику заработной платы, которая будет применяться с июля следующего года, а также на 28 трлн донгов (1,15 млрд. долл.), которые будут потрачены на новые пенсии и пособия по социальному страхованию.
Более того, рынок недвижимости восстанавливается по мере устранения юридических и финансовых препятствий, снижения процентных ставок по кредитам и оживления рынка корпоративных облигаций, что помогает решить проблемы с капиталом, стоящие перед застройщиками, сказал он.
Динь Куанг Хинь выразил надежду, что в следующем году частные инвестиции восстановятся благодаря новым проектам и расширению производства для удовлетворения растущего внутреннего спроса и новых заказов.
Тем не менее, президент FiinGroup Нгуен Куанг Тхуан отметил основные риски для экономики в текущем году, обусловленные как внутренними, так и внешними факторами, объяснив, что перспективы восстановления экономик, которые являются крупными партнерами Вьетнама, остаются неопределенными на фоне высоких международных процентных ставок.
Между тем, отечественная недвижимость будет оставаться «замороженной» дольше, чем ожидалось, уточнил он, сославшись на прогноз организаций о том, что она возобновится только в середине 2024 года, без указания конкретного времени.
Ранее United Overseas Bank (UOB) сохранил прогноз экономического роста Вьетнама на уровне 5,2% на 2023 год и 6% на 2024 год, заявив при этом, что Вьетнам продолжит снижать процентные ставки в оставшиеся месяцы текущего года, чтобы сбалансировать экономический рост и инфляционное давление.
АБР также сообщил, что экономический рост Вьетнама, как ожидается, останется на уровне 5,8% в 2023 году и 6,0% в 2024 году.
Standard Chartered Bank в своем последнем макроэкономическом обзоре сохранил устойчивый прогноз роста ВВП Вьетнама в 2024 году на уровне 6,7% .