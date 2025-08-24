Движение в Ханое скорректировано в связи со второй репетицией парада в честь Национального дня

Иллюстративное фото. Фото: ВИA

Ранее, 13 августа, были обнародованы планы по организации движения транспорта в связи с предстоящими праздничными мероприятиями. В соответствии с ними, вторая генеральная репетиция начнётся в 20:00 24 августа.



Изменения в маршрутах движения следующие:

С 12:30 утра 23 августа (на 4 часа 30 минут раньше, чем было объявлено ранее) до 2:00 ночи 25 августа всем транспортным средствам будет либо запрещено, либо ограничено движение по обозначенным улицам, включая:

Хоангхоатхам, Тхюикхюэ (от Хунгвыонга до Ванкао), Майсуантхыонг, Куантхань, Фандиньфунг, Хунгвыонг, Хоангвантху, Доклап, Чуамоткот, Баксон, Тонтхатдам, Нгуенканьчан, Хоангзьеу, Кыабак и Йенфу.



С 16:30 24 августа до 2:00 25 августа власти также запретят движение транспортных средств по следующим маршрутам:

Йенфу, Тханьньен, Дьенбьенфу, Бахуентханькуан, Лехонгфонг, Онг-ить-кхием, Нгокха, Нгуенчифыонг, Чуван-ан, Тондыктханг, Катлинь, Чиньхоайдык, Хангчао, Чанфу, Шонтай, Кимма, Лиеужай, Ванкао, Нгитам, Дойкан, Зоклафо, Нгуентхайхок, Лезуан, Чаннянтонг (от Лезуана до Куангчунга), Чангтхи, Хангхай, Чангтьен, Котан, Фанчучинь (от Хайбачынг до Чангтьен), Летханьтонг, Тонгдан (от Лидаотхань до Чангтьен), Чанкуангкхай, Чанкханьзы, Куангчунг (от Литхыонгкиет до Чангтхи), Литхайто, Нгуенхыухуан, Нгокуен (от площади Государственного банка до Чангтьен), Жангво, Лангха, Ланг (от Лангха до Чанзуйхынг).



Муниципальная полиция также объявила о временном запрете движения транспортных средств по дорогам внутри Кольцевой автодороги №1 - за исключением машин охраны, транспорта, обслуживающего торжества, автомобилей экстренных служб, служебных автомобилей, автобусов, мусоровозов и аварийно-восстановительных машин.



На улицах в районе между Кольцевой автодорогой №1 и Кольцевой автодорогой №2 временно запрещено движение транспортных средств, включая грузовики расчетной массой 1,5 тонны и более, а также легковых автомобилей с 16 и более посадочными местами - за исключением вышеупомянутых категорий.



Подробную информацию о полностью запрещённых, временно ограниченных улицах и дорогах с частичным доступом жители могут получить на официальном портале полиции Ханоя: congan.hanoi.gov.vn.



Полиция настоятельно рекомендует жителям перед поездками следить за обновлениями на сайтах a80.hanoi.gov.vn, congan.hanoi.gov.vn, а также в других официальных средствах массовой информации.



