Двигатель восстановления экономики Вьетнама после пандемии COVID-19

Business Times цитировала последний отчет Fitch Solution, в котором говорится, что в 2024 году туристическая отрасль Вьетнама достигнет дохода в размере 11,1 млрд. долл. США, превысив доход в 10,8 млрд. долл. США в 2019 году — до вспышки пандемии COVID-19. Ожидается, что эта сумма увеличится и к 2026 году составит около 13,2 млрд. долл. США, при этом во Вьетнам прибудет более 22 млн. туристов.

Как и многие другие страны в регионе, Вьетнам закрыл большую часть своих границ в 2020 и 2021 году, прежде чем вновь открыл их для иностранных посетителей в марте этого года.

Генеральный менеджер гостинцы Melia Ba Vi Mountain Retreat Ноэми Перес сказал, что гибкая политика адаптации Вьетнама дала иностранным посетителям больше преимуществ при въезде. Иностранные посетители оценивают Вьетнам как одну из стран с удобными процедурами въезда, безопасной средой и множеством достопримечательностей.

После пандемии COVID-19 Вьетнам повышает стимулы для постепенного возмещения ущерба во время пандемии. Данные Google Destination Insights ставят Вьетнам на первое место в списке международных направлений с повышенным спросом на жилье в этом году. По оценкам, во Вьетнаме строится около 100 гостиниц. Эксперты видят в этом убедительный признак того, что этот рынок продолжит расти в ближайшие годы.