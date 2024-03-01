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Два японских корабля MSDF совершили заход в порт города Хайфон
Приветствуя делегацию, городской чиновник подтвердил, что их визит является важной вехой, способствующей укреплению вьетнамско-японских отношений в целом и военно-морских сил двух стран в частности.
В настоящее время Хайфон поддерживает отношения сотрудничества и побратимства с шестью японскими населенными пунктами, сказал Хоанг Минь Кыонг, добавив, что мероприятия по обмену на всех уровнях между Хайфоном и японскими населенными пунктами и партнерами проводятся довольно регулярно, активно способствуя укреплению их сотрудничества.
В настоящее время Япония занимает третье место по количеству инвестиционных проектов (144 проекта) и второе место по объему инвестиционного капитала среди иностранных инвесторов в городе с 4,1 млрд долларов США.
Кроме того, японское правительство поддерживает реализацию проектов ODA, отвечающих целям зеленого и устойчивого роста города Хайфон. Япония также реализует проекты, способствующие улучшению здоровья населения города.
Со своей стороны, полковник Янагихара Макото и члены японской делегации поблагодарили руководство города Хайфон за радушный прием. Рассказывая о своем путешествии по трем странам, последним пунктом которого стал вьетнамский Хайфон, он отметил, что японские офицеры, моряки и стажеры смогут больше узнать об истории, культуре и людях этих стран, включая Вьетнам.
Во время пребывания в Хайфоне, которое продлится до 2 марта, японская делегация планирует встретиться с руководством города, посетить военно-морскую зону 1, исторические и культурные достопримечательности, а также другие мероприятия.