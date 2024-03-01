Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Два японских корабля MSDF совершили заход в порт города Хайфон

Заместитель председателя Народного комитета города Хайфон Хоанг Минь Кыонг 29 февраля во второй половине дня принял делегацию двух кораблей Морских сил самообороны Японии (MSDF), совершающих заход в северный портовый город Вьетнама.
  Делегация двух кораблей Морских сил самообороны Японии (MSDF) приветствуется в портовом городе Хайфон на севере Вьетнама. Фото: ВИA  
Ранее в тот же день в Хайфон прибыли эсминец "Сузунами" и учебный корабль "Симакадзе", принадлежащие MSDF. Командир 1-го учебного дивизиона капитан Янагихара Макото возглавляет делегацию.

Приветствуя делегацию, городской чиновник подтвердил, что их визит является важной вехой, способствующей укреплению вьетнамско-японских отношений в целом и военно-морских сил двух стран в частности.

В настоящее время Хайфон поддерживает отношения сотрудничества и побратимства с шестью японскими населенными пунктами, сказал Хоанг Минь Кыонг, добавив, что мероприятия по обмену на всех уровнях между Хайфоном и японскими населенными пунктами и партнерами проводятся довольно регулярно, активно способствуя укреплению их сотрудничества.

В настоящее время Япония занимает третье место по количеству инвестиционных проектов (144 проекта) и второе место по объему инвестиционного капитала среди иностранных инвесторов в городе с 4,1 млрд долларов США.

Кроме того, японское правительство поддерживает реализацию проектов ODA, отвечающих целям зеленого и устойчивого роста города Хайфон. Япония также реализует проекты, способствующие улучшению здоровья населения города.

Со своей стороны, полковник Янагихара Макото и члены японской делегации поблагодарили руководство города Хайфон за радушный прием. Рассказывая о своем путешествии по трем странам, последним пунктом которого стал вьетнамский Хайфон, он отметил, что японские офицеры, моряки и стажеры смогут больше узнать об истории, культуре и людях этих стран, включая Вьетнам.

Во время пребывания в Хайфоне, которое продлится до 2 марта, японская делегация планирует встретиться с руководством города, посетить военно-морскую зону 1, исторические и культурные достопримечательности, а также другие мероприятия.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Северные районы объединяются для привлечения большего количества туристов

Северные районы объединяются для привлечения большего количества туристов

В прошлом году северные районы Вьетнама переживали расцвет туризма, а многие направления в этом регионе получили международные награды и признание, что в значительной степени способствовало развитию туризма во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top