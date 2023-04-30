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Два участка восточной скоростной автомагистрали Север - Юг открыты для движения
Церемония открытия участка Фантхьет - Заужай состоялась в южно-центральной провинции Биньтхуан в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня. В северо-центральной провинции Тханьхоа состоялась церемония открытия участка Майшон - Национальное шоссе 45, на которой присутствовал заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха. Оба мероприятия прошли в режиме видеоконференции.
По данным Министерства транспорта, общая протяженность участка Майшон - Национальное шоссе 45 составляет 63,37 км, включая 14,35 км в северной провинции Ниньбинь и 49,02 км в Тханьхоа, а инвестиции в него составили более 12 трлн донгов (511,4 млн долларов США). Строительство было начато в сентябре 2020 года, а техническое открытие движения состоялось в декабре 2022 года.
В участок Фантхиет - Заужай протяженностью 99 км, проходящий через Биньтхуан и южную провинцию Донгнай, вложено более 12,5 трлн донгов. Этот проект также стартовал в сентябре 2020 года.
В своем выступлении премьер-министр Тьинь подчеркнул, что развитие инфраструктуры, особенно транспортной, является стратегическим прорывом, определенным Партией и Государством.
Вьетнам планирует построить 3.000 км и 5.000 км скоростных дорог к 2025 и 2030 годам соответственно. Между тем, в период с 2000 по 2020 год было построено только около 1.000 км. Поэтому оставшийся объем работы чрезвычайно велик, отметил он.
Поскольку коридор Север - Юг всегда играет критически важную роль, выступая в качестве экономической и транспортной артерии страны, восточная скоростная дорога Север - Юг общей протяженностью 2.063 км была запланирована для создания импульса для населенных пунктов, расположенных вдоль этого коридора, чтобы совершить прорыв и использовать свой потенциал и преимущества.
Скоростная дорога, начинающаяся в северной приграничной провинции Лангшон и заканчивающаяся в самой южной провинции Камау, пройдет через 32 провинции и города. С открытием двух новых участков, 800 км этой дороги уже введены в эксплуатацию, отметил он.
Премьер-министр высоко оценил решимость и усилия транспортного сектора, министерств, центральных ведомств, местных властей, а также пострадавших жителей по преодолению трудностей для ввода в эксплуатацию двух проектов.
Он также подчеркнул важность участков Майшон - Национальное шоссе 45 и Фантхьет - Заужай для социально-экономического развития Биньтхуана, Донгная, Ниньбиня, Тханьхоа, близлежащих населенных пунктов и страны в целом.
Также 29 апреля премьер-министр ТЬинь проинспектировал ход строительства участка Виньхао - Фантхиет восточной скоростной автомагистрали Север - Юг. В этот участок протяженностью более 100 км в провинции Биньтхуан инвестировано почти 11 трлн донгов, работы на нем начались в ноябре 2020 года.