Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Два корабля ВМС отправились с новогодними подарками к морским платформам DK1 и дежурным кораблям в море

16 января в порту Командования 2-го военно-морского региона корабли «Чыонгша 01» и « Чыонгша 19» (2-й военно-морской регион) вышли в море, доставляя рабочую делегацию, а также новогодние подарки и грузы от жителей всей страны для досрочного поздравления с Тэтом офицеров и военнослужащих, несущих службу на морских платформах DK1, на дежурных кораблях в море и в специальной административной зоне Кондао.

Выступая на церемонии проводов, полковник До Хонг Зуен, заместитель политического комиссара Командования 2-го военно-морского региона, передал новогодние поздравления от имени всего командования офицерам и солдатам, находящимся на передовой и надёжно защищающим морской и островной суверенитет Отечества, а также пожелал делегации успешного выполнения поставленных задач.

Рабочая делегация готовится к выходу из порта. Фото: ВИА

Полковник Фам Тьен Зунг, заместитель начальника штаба Командования 2-го военно-морского региона, руководитель рабочей делегации № 1, сообщил, что делегация стремится принести на платформы DK1 и дежурные корабли тёплую весну и искренние чувства. Эти подарки несут в себе любовь и заботу семей, тыла, сослуживцев и родной земли, адресованные солдатам, находящимся вдали от дома.

Нынешняя поездка с новогодними поздравлениями совпадает с проведением XIV съезда КПВ, поэтому делегация будет также воодушевлять подразделения на передовой на организацию радостной встречи Тэта для личного состава, одновременно обеспечивая полную готовность сил к выполнению задач и безопасность нефтегазовой деятельности и военных операций в зоне ответственности.

Фам Хонг Дьем (отец младшего сержанта Фам Хонг Дык Ань — военнослужащего первого года службы, впервые встречающего Тэт на платформе DK1/10) рассказал, что он испытывает большую гордость за сына, служащего в Военно-морских силах, и особенно за то, что в этом году тот удостоен чести нести боевое дежурство по защите морского и островного суверенитета на платформах DK1 в дни Тэта.

Чан Тхи Льен (супруга капитана Чан Ван Лыка, политического инструктора платформы DK1/10) с волнением поделилась, что в этом году её муж встречает Тэт на морской платформе. Она испытывает гордость и полное доверие, зная, что супруг стоит на страже морских и небесных рубежей страны.

Согласно плану, две рабочие делегации в течение примерно двух недель посетят морские платформы DK1, дежурные корабли, соответствующие подразделения, а также партийную организацию специальной административной зоны Кондао, чтобы поздравить их с Новым годом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам вошёл в топ-52 туристических направлений в 2026 году

Вьетнам вошёл в топ-52 туристических направлений в 2026 году

6 января The New York Times опубликовала ежегодный список «52 Places to Go in 2026», составленный по 52 неделям года и традиционно рассматриваемый как индикатор глобальных туристических трендов. Вьетнам вошёл в список на 2026 год с оценкой как формирующийся туристический центр Юго-Восточной Азии.
ПОДРОБНЕЕ

Top