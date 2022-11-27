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Два древнего документа Вьетнама признаны документальныи наследиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Пленарное заседание было посвящено оценке деятельности MOWCAP, проведенной с 2018 по 2022 год, посредством отчетов Секретариата и стран-участниц, а также рассмотрению и утверждению номинаций в Перечне документального наследия Азиатско-Тихоокеанского региона. После 3 рабочих дней подряд Комитет ЮНЕСКО «Память мира» в Азиатско-Тихоокеанском регионе для включения в Список документального наследия Азиатско-Тихоокеанского региона утвердил 12/13 досье следующих стран: Сингапур (1), Индонезия (1), Иран (1), Южная Корея (2), Китай (2) и Вьетнам (2).
Стелы «ма няй» (исполненные гравировкой на скале) в живописном месте Нгуханьшон, Дананг - это ценные документы на китайском языке и тьы Ном (система вьетнамского письма на основе китайской иероглифики), включают 78 стел (в том числе 76 на китайском языке и 2 стелы на тьы Ном). Стелы «ма няй» являются чрезвычайно ценным, точным и уникальным документом, наглядно показывающим взаимовлияние и гармонию в экономике, культуре и обществе между такими странами, как Япония – Китай - Вьетнам во Вьетнаме с 17 по 19 века.
Далее, документ на Тьы Ном в деревне Чыонглыу, Хатинь (1689-1943гг.) представляет собой уникальное собрание рукописей, включающее 26 оригинальных указов королей династий Ле и Нгуен, 19 дипломов, 3 шелковых знамени, написанные на китайском и тьы Ном и датированные 1689 - 1943 гг. Документ на Тьы Ном в деревне Чыонглыу является редким документом о культуре и образовании деревни в Центральном регионе Вьетнама. Это подлинные документы, которые помогают изучать общественные отношения и историю развития старинных деревень, особенно в период с конца 17 века до середины 20 века. В коллекции насчитывается 6/48 документов, связанных с гендерным равенством, в том числе 5 рукоположений в честь женщин, которые были представлены Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке на выставке «Женщины в истории — рассказ о своей истории через память мира» в 2021 г.
На сегодняшний день Вьетнам имеет 9 документальных объектов, зарегистрированных ЮНЕСКО (в том числе 3 объекта всемирного документального наследия и 6 документальных объектов Азиатско-Тихоокеанского региона).