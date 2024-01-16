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Два вьетнамских судьи будут обслуживать третий отборочный раунд Олимпийских игр 2024 года в Париже

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) назначила двух женщин– судьей из Вьетнама - Ле Тхи Ли из Хошимина и Ха Тхи Фыонг из Хайфона для работы в третьем отборочном раунде Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Федерация футбола Вьетнама (VFF). Ле Тхи Ли в качестве главного судьи и Ха Тхи Фыонг в качестве помощника судьи будут обслуживать матч между женскими национальными футбольными сборными Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Японии, который состоится 24 февраля в Пхеньяне, КНДР.

Ле Тхи Ли является одной из трех женщин- судьей, признанных ФИФА во Вьетнаме, и по совместительству является старшим арбитром Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которой регулярно поручается судейство на различных турнирах и официальных матчах.

В 2023 году Ле Тхи Ли была назначена судьей на различных футбольных мероприятиях, включая первый отборочный раунд Кубка Азии среди женщин до 20 лет, который прошел с 6 по 13 марта в Таиланде; 32-е МОРСКИЕ игры в Камбодже, второй отборочный раунд Кубка Азии среди женщин до 20 лет в Мьянме, чемпионат Юго-Восточной Азии по футболу до 19 лет в Таиланде, 19-е Азиатские игры в Вэньчжоу (Китай), второй отборочный раунд Олимпийских игр 2024 года в Париже в Китае и чемпионат АФК среди женских клубов в Чонбури, Таиланд.

ВИА/ИЖВ

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