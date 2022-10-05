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Два важных проекта обсудили на втором дне 6-го Пленума ЦК КПВ

4 октября, во второй рабочий день своего 6-го пленума, ЦК КПВ 13-го созыва обсудил два важных проекта.
  Участники утверждают повестку дня пленума на открытии пленума. Фото: ВИА  

 

4 октября, во второй рабочий день своего 6-го пленума, ЦК КПВ 13-го созыва обсудил два важных проекта.

Утром ЦК КПВ обсудил проект продолжения построения и совершенствования строительства правового социалистического государства во Вьетнаме в новый период в конференц - зале под руководством члена Политбюро, президента государства Нгуен Суан Фука.

Во второй половине дня ЦК КПВ работал в группах и обсудил проект по подведению итогов 15 лет выполнения Резолюции 5-го пленума ЦК КПВ 10-го созыва о продолжении обновления метода партийного руководства работой политической системы.

ВИА

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