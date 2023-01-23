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Дарение счастливых денег - дарение наилучших новогодних пожеланий
Согласно книге «Вьетнамские обычаи» ученого Фан Ке Биня (1875 - 1921), после поклонения предкам потомки дарят счастливые деньги в красных конвертиках и дважды кланяются своим родителям. В свою очередь, пожилые люди также дают «красные конвертики» своим детям, внукам.
В стране принято раздавать счастливые деньги в начале нового года по лунному календарю. Люди кладут деньги в красный конверт, который предназначен для пожелание на удачу и изгнания злых духов. Практика также предназначена для того, чтобы пожелать маленьким детям хорошего роста и успехов в обучении, а пожилым людям - долголетия и крепкого здоровья.
Учитывая его значение, дарение счастливых денег уже давно стала культурной самобытностью вьетнамцев во время Тэт.