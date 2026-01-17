Дан старт строительству первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов

Генсек То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты дают старт строительству высокотехнологичного завода по производству полупроводниковых чипов. Фото: ВИА



Это событие ознаменовало собой первый шаг к формированию во Вьетнаме собственных мощностей по производству полупроводниковых чипов, заложив основу для поэтапного овладения ключевыми технологиями и развития полупроводниковой экосистемы.

В ходе церемонии Генеральный секретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие руководители страны приняли участие в символическом обряде начала строительства первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов.

Инвестиционный проект по строительству завода реализуется Военной промышленно-телекоммуникационной группой Viettel в соответствии с поручением Министерства обороны на основе резолюции Правительства. Завод будет построен в зоне высоких технологий Хоалак (Ханой) на площади 27 гектаров и ориентирован на формирование национальной инфраструктуры для исследований, проектирования, испытаний и производства полупроводниковых чипов. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет обслуживать ключевые отрасли национальной промышленности, такие как аэрокосмическая отрасль, телекоммуникации, интернет вещей, автомобилестроение, медицинское оборудование, автоматизация и другие.

Председатель совета директоров и генеральный директор группы Viettel, генерал-лейтенант Тао Дык Тханг, подчеркнул, что сразу после церемонии закладки фундамента корпорация незамедлительно приступит к реализации проекта. Согласно поставленной цели, к концу 2027 года планируется завершить инвестиционно-строительные работы, получить трансфер технологий и начать опытное производство. В период с 2028 по 2030 годы будут завершены доработка и оптимизация процессов, повышение эффективности производственных линий в соответствии с отраслевыми стандартами, что станет основой для дальнейших исследований по освоению более современных технологических процессов производства чипов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что строительство завода по производству полупроводниковых чипов является стратегической вехой, отражающей решимость Вьетнама глубоко и предметно интегрироваться в глобальную цепочку создания стоимости в полупроводниковой отрасли для реализации целей Стратегии развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2050 года.

Глава Правительства подчеркнул, что в предстоящий период развитие полупроводниковой промышленности имеет исключительно важное стратегическое значение, но сопряжено с большими трудностями и вызовами. Это требует комплексного подхода, стратегического мышления и скоординированных действий, а также гармоничного сочетания созидательной роли государства, организационных и исполнительских возможностей предприятий, творческого потенциала интеллектуалов и учёных и широкого, содержательного международного сотрудничества.

Генсек То Лам посещает выставочную зону на церемонии начала строительства (Фото: ВИА)

Исходя из этого, Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам, местным органам власти, предприятиям, научно-исследовательским и образовательным учреждениям, а также учёным и ведущим экспертам сосредоточить усилия на решительной, синхронной и эффективной реализации Стратегии развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2050 года и Программы развития человеческих ресурсов для полупроводниковой отрасли до 2030 года с ориентацией до 2050 года.

В отношении группы Viettel Премьер-министр Фам Минь Тьинь указал на необходимость и далее сохранять ключевую, ведущую роль в реализации Стратегии развития полупроводниковой промышленности; завершить строительство и ввести в эксплуатацию высокотехнологичный завод по производству полупроводниковых чипов в установленные сроки, одновременно выполнив три основные задачи: овладеть технологиями производства чипов для обслуживания исследований, проектирования и выпуска высокотехнологичной продукции; оказывать поддержку и создавать условия для компаний-разработчиков, стартапов, университетов и научно-исследовательских институтов в сфере быстрого прототипирования, испытаний и совершенствования технологий; формировать и стимулировать развитие полупроводниковой экосистемы, прежде всего в области проектирования чипов, а также стать практическим и учебным центром по подготовке кадров для производства полупроводниковых чипов, способствуя достижению цели по подготовке 50 тысяч инженеров-полупроводников к 2030 году.