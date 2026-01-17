Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Дан старт строительству первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов

16 января в зоне высоких технологий Хоалак (Ханой) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь приняли участие в церемонии начала строительства первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов — объекта, приуроченного к XIV Всевьетнамскому съезду КПВ.
Генсек То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие делегаты дают старт строительству высокотехнологичного завода по производству полупроводниковых чипов. Фото: ВИА

Это событие ознаменовало собой первый шаг к формированию во Вьетнаме собственных мощностей по производству полупроводниковых чипов, заложив основу для поэтапного овладения ключевыми технологиями и развития полупроводниковой экосистемы.

В ходе церемонии Генеральный секретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие руководители страны приняли участие в символическом обряде начала строительства первого во Вьетнаме завода по производству полупроводниковых чипов.

Инвестиционный проект по строительству завода реализуется Военной промышленно-телекоммуникационной группой Viettel в соответствии с поручением Министерства обороны на основе резолюции Правительства. Завод будет построен в зоне высоких технологий Хоалак (Ханой) на площади 27 гектаров и ориентирован на формирование национальной инфраструктуры для исследований, проектирования, испытаний и производства полупроводниковых чипов. После ввода в эксплуатацию предприятие сможет обслуживать ключевые отрасли национальной промышленности, такие как аэрокосмическая отрасль, телекоммуникации, интернет вещей, автомобилестроение, медицинское оборудование, автоматизация и другие.

Председатель совета директоров и генеральный директор группы Viettel, генерал-лейтенант Тао Дык Тханг, подчеркнул, что сразу после церемонии закладки фундамента корпорация незамедлительно приступит к реализации проекта. Согласно поставленной цели, к концу 2027 года планируется завершить инвестиционно-строительные работы, получить трансфер технологий и начать опытное производство. В период с 2028 по 2030 годы будут завершены доработка и оптимизация процессов, повышение эффективности производственных линий в соответствии с отраслевыми стандартами, что станет основой для дальнейших исследований по освоению более современных технологических процессов производства чипов.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что строительство завода по производству полупроводниковых чипов является стратегической вехой, отражающей решимость Вьетнама глубоко и предметно интегрироваться в глобальную цепочку создания стоимости в полупроводниковой отрасли для реализации целей Стратегии развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2050 года.

Глава Правительства подчеркнул, что в предстоящий период развитие полупроводниковой промышленности имеет исключительно важное стратегическое значение, но сопряжено с большими трудностями и вызовами. Это требует комплексного подхода, стратегического мышления и скоординированных действий, а также гармоничного сочетания созидательной роли государства, организационных и исполнительских возможностей предприятий, творческого потенциала интеллектуалов и учёных и широкого, содержательного международного сотрудничества.

thumbstand-11.jpg
Генсек То Лам посещает выставочную зону на церемонии начала строительства (Фото: ВИА)

Исходя из этого, Премьер-министр поручил министерствам, ведомствам, местным органам власти, предприятиям, научно-исследовательским и образовательным учреждениям, а также учёным и ведущим экспертам сосредоточить усилия на решительной, синхронной и эффективной реализации Стратегии развития полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2050 года и Программы развития человеческих ресурсов для полупроводниковой отрасли до 2030 года с ориентацией до 2050 года.

В отношении группы Viettel Премьер-министр Фам Минь Тьинь указал на необходимость и далее сохранять ключевую, ведущую роль в реализации Стратегии развития полупроводниковой промышленности; завершить строительство и ввести в эксплуатацию высокотехнологичный завод по производству полупроводниковых чипов в установленные сроки, одновременно выполнив три основные задачи: овладеть технологиями производства чипов для обслуживания исследований, проектирования и выпуска высокотехнологичной продукции; оказывать поддержку и создавать условия для компаний-разработчиков, стартапов, университетов и научно-исследовательских институтов в сфере быстрого прототипирования, испытаний и совершенствования технологий; формировать и стимулировать развитие полупроводниковой экосистемы, прежде всего в области проектирования чипов, а также стать практическим и учебным центром по подготовке кадров для производства полупроводниковых чипов, способствуя достижению цели по подготовке 50 тысяч инженеров-полупроводников к 2030 году.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

ITE HCMC 2026: 20-летний юбилей ежегодной международной туристической ярмарки во Вьетнаме

15 января заместитель руководителя Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Тхи Хоа Май сообщила, что Международная туристическая ярмарка города Хошимин 2026 года (ITE HCMC 2026) пройдёт с 27 по 29 августа 2026 года в Сайгонском выставочно-конгрессном центре (SECC), город Хошимин.
ПОДРОБНЕЕ

Top