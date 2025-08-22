НОВОСТИ
Данные и искусственный интеллект – основы устойчивого роста предприятий
Выступая на форуме, заместитель директора муниципального департамента науки и технологий Фам Хюинь Куанг Хиеу подчеркнул, что данные являются стратегическим активом, определяющим конкурентоспособность как бизнеса, так и всей страны, а также инструментом преобразования разрозненных данных в знания, создавая тем самым существенные ценности и инновационную мощь.
Если данные являются исходным материалом, то искусственный интеллект - это инструмент совершенствования, а понимание потребностей клиентов - это мост, который преобразует данные в прибыль, отметил Хюинь Куанг Хиеу, добавив, что интеграция позволяет компаниям выявлять скрытые потребности, персонализировать продукты, оптимизировать затраты и строить долгосрочные доверительные отношения со своими клиентами.
Хошимин мобилизует свои ресурсы для решительной реализации резолюции Партии № 57 о прорывах в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, направленной на то, чтобы к 2030 году доля цифровой экономики в ВРВП составляла 40%. Достижение этого видения требует от компаний принятия долгосрочных стратегий, создания экосистем искусственного интеллекта в рамках производственно-сбытовых цепочек, инвестиций в человеческий капитал и уделения приоритетного внимания ответственным и прозрачным практикам, гарантирующим конфиденциальность клиентов.
Разделяя эту точку зрения, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Ил-Дон Квон подчеркнул важность данных для успеха бизнеса, заявив, что самая сложная задача заключается в том, чтобы превратить данные в практическую ценность.
Успешные фирмы не просто собирают данные, но и работают как предприятия, по-настоящему ориентированные на данные, сказал он, добавив, что данные ценны, когда они преобразуются в бизнес-решения, новые услуги и персонализированный опыт, что требует от предприятий готовности к использованию технологий, человеческих ресурсов и культуры, основанной на данных.
Судипто Рой из Qualcomm поделился мнением об инновациях в области искусственного интеллекта, подчеркнув важность этой технологии. По его словам, Edge AI обеспечивает эффективность, конфиденциальность и мгновенное реагирование, внедряя компактные специализированные модели непосредственно на устройствах, а не полагаясь исключительно на облачные системы.
По его словам, для того чтобы искусственный интеллект был действительно полезен, компании должны обеспечивать качество данных, постоянное совершенствование моделей и соответствие отраслевым стандартам и законодательству.
Тем временем Лыонг Зуй Хоай, основатель "Giao hang nhanh" и Ahamove, напомнил о своих возможностях в эпоху зарождения электронной коммерции во Вьетнаме, заявив, что стратегические активы стартапов заключаются в видении, технологиях, людях и преобразовании данных и технологий в конкурентные преимущества.