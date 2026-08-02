Данные, искусственный интеллект и устойчивая трансформация формируют будущее страховой отрасли

Председатель Ассоциации страховщиков Вьетнама Нгуен Суан Вьет, выступая на Вьетнамском страховом саммите 2026 года, заявил, что страховая отрасль вступает в новый этап развития, предъявляющий более высокие требования.



По его словам, рост рынка больше не измеряется исключительно объемом доходов или количеством договоров. Он все в большей степени зависит от качества услуг, возможностей управления рисками, инновационного потенциала и способности укреплять долгосрочное доверие клиентов.



Вместе с тем мировая экономика продолжает сталкиваться с неопределенностью и новыми вызовами, отметил Нгуен Суан Вьет. Это означает, что клиенты ожидают не только более оперативного урегулирования страховых случаев, но и способности страховых компаний помогать им заблаговременно прогнозировать и снижать риски.



По словам Нгуен Суан Вьета, данные и искусственный интеллект становятся ключевыми компетенциями современной страховой отрасли. При эффективном и ответственном применении искусственный интеллект не только помогает страховщикам повышать операционную эффективность, но и позволяет глубже понимать потребности клиентов, разрабатывать более востребованные продукты и предоставлять более проактивные и персонализированные услуги.



«Вместе с тем необходимо понимать, что технология сама по себе не является конечной целью. Подлинная ценность технологической трансформации заключается в использовании технологий для укрепления доверия, повышения качества услуг и формирования прозрачного, безопасного и устойчивого страхового рынка.



Этот путь требует сотрудничества регулирующих органов, страховых компаний, технологических партнеров и всей экосистемы», отметил он.



Директор Управления по надзору и управлению страховой деятельностью Министерства финансов Нго Вьет Чунг заявил на саммите, что отечественные страховые компании активно инвестируют в данные, искусственный интеллект и цифровые платформы для оптимизации деятельности, улучшения клиентского опыта, а также разработки новых продуктов и услуг.



По его словам, управление продолжит оказывать поддержку деловому сообществу в процессе инновационного развития, одновременно поэтапно совершенствуя правовую базу для исследований и применения искусственного интеллекта и новых технологий в страховой деятельности.



Нго Вьет Чунг также отметил, что применение искусственного интеллекта в страховой отрасли, развитие которой основывается на доверии клиентов, должно обеспечивать прозрачность, ответственность при принятии решений, защиту персональных данных, информационную безопасность и наличие эффективных механизмов управления рисками. Эти направления также входят в число приоритетов многих регулирующих органов и страховых рынков по всему миру, формирующих безопасную и устойчивую экосистему цифрового страхования.



«Наш подход заключается в поощрении инноваций при одновременном управлении рисками, содействии применению технологий для повышения операционной эффективности, совершенствования разработки продуктов и качества услуг, а также в защите законных прав и интересов страхователей и обеспечении безопасности данных, кибербезопасности и прозрачности использования искусственного интеллекта», — заявил Нго Вьет Чунг.

«Мы также считаем, что развитие искусственного интеллекта является задачей не только отдельных предприятий, но и требует тесной координации между регулирующими органами, страховыми и технологическими компаниями, научно-исследовательскими организациями и партнерами экосистемы».



По его словам, обмен международным опытом, ознакомление с новыми тенденциями, а также обсуждение моделей управления и соответствующих решений будут способствовать развитию страхового рынка Вьетнама в современном, прозрачном и устойчивом направлении.



На саммите эксперты обсудили возможности использования данных и искусственного интеллекта для повышения устойчивости отрасли, а также рассмотрели переход к клиентоориентированным экосистемам, основанным на цифровых платформах. Они также обозначили ключевые подходы к трансформации страховой деятельности и бизнес-моделей в условиях все более активной цифровизации.



Председатель Chubb Life в Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии, а также председатель Chubb Life Vietnam Сан Ли представил стратегический взгляд на необходимость преобразования страховой отрасли на фоне усиления глобальной неопределенности, роста ожиданий клиентов и все более динамичной деловой среды.

Сан Ли выделил три стратегических приоритета: совершенствование каналов распространения страховых продуктов, более эффективное использование платформ и данных, а также переход к более проактивной модели урегулирования страховых случаев. Эти меры призваны повысить операционную эффективность и одновременно обеспечить большую ценность для клиентов и деловых партнеров.



«Успешная трансформация обусловлена не только внедрением технологий, но и требует коренного изменения бизнес-моделей, организационных возможностей и корпоративной культуры для формирования более устойчивой, клиентоориентированной и готовой к вызовам будущего страховой отрасли», заявил он.



В рамках саммита, организованного Ассоциацией страховщиков Вьетнама и IEC Group, также состоялась выставка страховых технологий InsurTech, на которой ведущие поставщики технологических решений и отраслевые партнеры представили передовые разработки и новейшие инновации.