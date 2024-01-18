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Дания готова поддержать Вьетнам в процессе зеленого перехода
В интервью, данном вьетнамскому информационному агентству (ВИА) по случаю приближающегося лунного нового 2024 года посол Дании во Вьетнаме Николай Притц подчеркнул, что Дания готова поддержать Вьетнам в процессе зелёного перехода , выразив уверенность в том, что Зеленый стратегический партнер (GSP) откроет новый спектр возможностей и выведет двусторонние отношения на новую высоту.
Оценивая экономическое развитие Вьетнама в прошлом году, посол Николай Притц сказал, что во многих отношениях 2023 год был сложным для мировой экономики, и Вьетнам, как страна, в значительной степени ориентированная на экспорт, не избежал этого - например, экспорт в страны Европейского союза и США сократился почти на 10 %.
«Однако, учитывая, что в 2023 году экономический рост составил около 5%, можно с уверенностью сказать, что Вьетнам, несмотря на вышеупомянутые неблагоприятные факторы, добился неплохих результатов по сравнению с другими странами. Фактически, он входит в число стран с наилучшими показателями в регионе и мире», прокомментировал посол.
По словам посла, многие из вышнсказанных вызовов носят циклический характер и что в скором времени экономика Вьетнама вернется на траекторию роста с увеличением на 6% по мере восстановления и дальнейшего роста внешнего спроса. Растущий приток прямых иностранных инвестиций указывает на то же направление, поскольку отражает высокую уверенность иностранных инвесторов в будущем экономическом росте Вьетнама.
Для обеспечения дальнейшего экономического роста Вьетнаму также необходимо развивать энергетический сектор, который и без того испытывает трудности. Энергетическая безопасность и доступность энергии - законная забота вьетнамского правительства, но это должно идти рука об руку с зеленым переходом.
Для этого Вьетнаму необходимо провести реформы и принять жесткие политические меры, чтобы создать благоприятные условия для иностранных инвестиций, способных финансировать зеленый переход. В противном случае это может негативно сказаться на привлечении будущих ПИИ, поскольку доступ к возобновляемым источникам энергии все чаще становится ключевым фактором при принятии решений об иностранных инвестициях.
Что касается перспектив двустороннего сотрудничества после создания Зеленого стратегического партнерства (GSP) Вьетнама и Дании, посол Притц считает, что Зеленое стратегическое партнерство откроет ряд новых возможностей и выведет двусторонние отношения обеих стран на новый уровень.
На политическом уровне мы ожидаем увеличения числа визитов на высоком уровне между Данией и Вьетнамом, что должно активизировать наш политический диалог по таким важным темам, как изменение климата.
Что касается технического сотрудничества между правительствами, то у нас уже есть прочная основа благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству в пяти стратегических секторах: энергетика, продовольствие и сельское хозяйство, здравоохранение, образование и статистика. Очевидно, что это сотрудничество продолжится и еще больше укрепится благодаря Зеленому стратегическому партнерству.
Наконец, на уровне «бизнес для бизнеса» посольство продолжит служить мостом для потенциальных датских компаний и поощрять их к инвестированию во Вьетнам, в частности, в зеленый переход.
«Вьетнам - всего лишь пятая страна, с которой Дания вступает в GSP (среди других - Индия, Индонезия, Республика Корея и Южная Африка), и это отражает тот высокий приоритет, который мы придаем нашим двусторонним отношениям с Вьетнамом», отметил посол.
Посол Притц подчеркнул, что Дания в рамках GSP продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в достижении его целей - стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году и добиться чистого нулевого выброса углекислого газа к 2050 году. Как показал опыт Дании, эти две цели действительно могут идти рука об руку.
По словам послам Притца, для достижения цели по нулевым выбросам к 2050 году, Программа датско-вьетнамского энергетического партнерства очень полезна, поскольку сотрудничество двух стран сосредоточено на соответствующих аспектах энергетического перехода - например, долгосрочном планировании энергетической системы, эффективной интеграции энергии ветра и солнца в национальную электроэнергетическую систему, а также повышении энергоэффективности в промышленном секторе.
Частный сектор играет жизненно важную роль в зеленом переходе любой страны. Именно частные инвестиции, а не государственное финансирование, станут главной (финансовой) движущей силой этого перехода.
Однако для того, чтобы это произошло, правительству Вьетнама необходимо утвердить четкую амбициозную политику и законодательную базу, которые создадут благоприятные условия для потенциальных инвесторов в зеленый переход Вьетнама.
В качестве примера можно привести тот факт, что датские инвесторы готовы вложить огромные средства в оффшорные ветряные проекты во Вьетнаме, которые потенциально могут обеспечить энергией миллионы местных домохозяйств, повысить энергетическую безопасность и избежать сотен миллионов тонн выбросов CO2 - но инвесторам нужна уверенность.
При наличии четкой политики и надлежащей правовой базы я не сомневаюсь, что Вьетнам может стать региональным центром не только производства энергии морского ветра, но и сыграть решающую роль в региональной цепочке поставок для такого рода проектов, поскольку это приведет к масштабным инвестициям частного сектора как в местное производство, так и в переквалификацию и повышение качества рабочей силы.
Делясь своими чувствами по поводу Лунного Нового года, посол Притц сказал, что, хотя он праздновал во Вьетнаме Тет только один раз, у него остались очень положительные и глубокие впечатления.
Даже будучи иностранцем, трудно не почувствовать себя счастливым, когда видишь, как семьи встречаются, проводят время вместе и молятся за своих предков, здоровье и процветание. В прошлом году Тет добавил к моим впечатлениям о Вьетнаме еще и кулинарный аспект, так как я ел много традиционной еды - даже пирог «Чынг».