НОВОСТИ

Дананг — привлекательный город во Вьетнаме в глазах французских пенсионеров

Помимо жилья, расходы на питание и повседневную жизнь в Дананге также оцениваются как разумные. По сообщению корреспондента ВИА в Париже, французский журнал о стиле жизни Grazia 20 февраля опубликовал статью, в которой описывает вьетнамский город Дананг как новое направление, привлекающее французских пенсионеров благодаря разумной стоимости жизни и благоприятной прибрежной среде проживания.

В статье отмечается, что если ранее Португалия или Марокко часто упоминались как ведущие варианты для французских пенсионеров, желающих жить за границей, то в настоящее время Дананг постепенно привлекает внимание, поскольку его называют "Майами (США) Азии". Этот прибрежный город Вьетнама не обладает характеристиками перенаселённого мегаполиса, как Хошимин или Ханой, а представляет собой спокойный морской город с красивыми пляжами, такими как Микхе, живописными набережными и зелёными холмами в окрестностях. Ритм жизни здесь размеренный, что подходит людям, ищущим спокойствия после многих лет работы.

В публикации подчёркивается, что стоимость жилья является одним из самых привлекательных факторов Дананга. Аренда однокомнатной квартиры рядом с морем или в центре города составляет примерно от 300 до 600 евро в месяц (350–700 долларов США в месяц). Аренда дома или двухкомнатной квартиры обходится примерно в 500–900 евро в месяц. Журнал Grazia считает, что такие расходы значительно ниже по сравнению со многими традиционными направлениями для западных пенсионеров.

Помимо жилья, расходы на питание и повседневную жизнь в Дананге также оцениваются как разумные. Местный обед с блюдами из лапши, морепродуктов или свежих продуктов стоит всего несколько евро. Традиционные рынки предлагают широкий выбор овощей, фруктов, рыбы и специй по весьма конкурентным ценам по сравнению со многими западными городами.

Транспортная система также характеризуется удобством и низкой стоимостью: такси, двухколёсный транспорт и местные автобусы доступны по приемлемым ценам. Во многих районах жители могут передвигаться пешком или на мотоцикле, что способствует формированию гибкого и самостоятельного образа жизни.

Журнал Grazia отмечает, что сочетание тропического климата, морских пейзажей, доступной стоимости жизни и относительно развитых городских услуг делает Дананг всё более привлекательным выбором для французских пенсионеров, желающих сменить среду проживания.

ИЖВ/ВИА

