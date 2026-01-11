Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Дананг утвердил план по отбору ключевых инвесторов в инфраструктуру зоны свободной торговли

Город Дананг в центральном регионе утвердил план по привлечению инвестиций с целью привлечения стратегических инвесторов для развития инфраструктуры в зоне свободной торговли Дананга (FTZ) площадью 1 881 гектар, позиционируя ее как первую в стране пилотную зону по применению так называемых институтов обновления для формирования новой модели экономического роста.
Иллюстративное изображение. Фото: baochinhphu.vn
Руководящий орган зоны свободной торговли Дананга сообщил, что проект зоны, включающий семь специализированных функциональных секторов — производство, логистику, торговлю и услуги, цифровые технологии, информационные технологии и инновационные кластеры, — будет реализован с применением особых механизмов и преференциальной политики. Целью является формирование во Вьетнаме передовой модели экономического развития.

Отмечается, что успешное функционирование зоны свободной торговли Дананга станет образцом для создания аналогичных зон по всей стране.

Ожидается, что зона предложит инвесторам наиболее благоприятные условия на сегодняшний день благодаря внедрению механизма «единого окна», охватывающего оформление прав на землепользование, выдачу инвестиционных лицензий, строительные и экологические процедуры, а также таможенное и налоговое администрирование.

По данным руководящего органа, город уже подписал меморандумы о взаимопонимании с рядом инвесторов, в том числе BRG Group, Sai Gon Da Nang Company, Phuong Trang Group, Thanh Binh Phu My Company, Terne Holdings Group, Imex Pan Pacific, Newtechco Group и Sun Group, для реализации функциональных объектов в пределах зоны.

В прошлом году Sun Group официально приступила к строительству пятого функционального объекта — хаба площадью 90 га у подножия Ba Na Hills. Проект ориентирован на развитие экотуризма, высококачественных медицинских услуг, люксовых курортов, премиальных развлекательных объектов, беспошлинной торговли и международного шопинга. Общий объем инвестиций составляет 800 млрд донгов (32 млн долларов США).

В то же время Sai Gon Da Nang Company разрабатывает график строительства второго функционального объекта — логистического центра зоны свободной торговли, расположенного у подножия перевала Хайван.

Ожидается, что к 2040 году зона свободной торговли Дананга обеспечит вклад в размере 17,9% в валовой региональный продукт города и создаст около 127 тыс. рабочих мест. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 40 трлн донгов (1,6 млрд долларов США).

Зона предназначена для функционирования в качестве международного транзитного грузового хаба, связанного с портом Льенчиеу, Международным аэропортом Дананга, аэропортом Чулай и Экономическим коридором Восток–Запад, с долгосрочной перспективой интеграции в глобальную цепочку поставок Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках стратегического генерального плана развития на 2030–2050 годы город также планирует в январе открыть первый офис Международного финансового центра в недавно введённом в эксплуатацию Программном парке Дананга № 2.

В прошлом году ряд инвесторов из Японии, Республики Корея, Сингапура, США и Китая — включая Sumitomo, Hyundai E&C, KOGI Group, Bitdeer, Soilbuild и ST Telemedia, а также Ассоциацию содействия зарубежному развитию предприятий провинции Шаньдун, компании Topgene Biotechnology и Capstone Investment — провели оценки и рабочие визиты в зону свободной торговли Дананга.

Кроме того, американская компания CT-Strategies и швейцарская VinaLog Holding AG предложили реализацию консультационных, логистических и инфраструктурных проектов, связанных с зоной свободной торговли.

Ожидается, что в перспективе зона будет расширена в южном направлении и охватит действующую Открытую экономическую зону Чулай. В настоящее время Дананг ведёт поиск стратегических инвесторов с объемом капитальных вложений от 2 до 8 трлн донгов для реализации проектов в пределах зоны свободной торговли.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию

Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию

Глава правительства потребовал от Вьетнамского телевидения реализовывать девиз: «Единство и сплочённость - преодоление трудностей и подъём - инновации и креативность - профессионализм и эффективность - всесторонний прорыв - доверие народа - симпатии друзей - повышение бренда».
ПОДРОБНЕЕ

Top